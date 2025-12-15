15 de diciembre de 2025 - 12:06

Confirmado: nuevo precio para la Honda Elite 125 en diciembre

Motos. La Honda Elite 125 tiene nuevo precio en diciembre 2025. Cuánto cuesta el scooter automático y cuáles son sus principales características técnicas.

Confirmado nuevo precio para la Honda Elite 125 en diciembre
Por Andrés Aguilera

Motor, transmisión y consumo del scooter Honda Elite 125

La Honda Elite 125 está pensada para quienes buscan simplicidad, confort y facilidad de manejo. Utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, con 124 cc, refrigerado por aire y sistema de inyección electrónica PGM-FI, que optimiza consumo y emisiones.

Principales datos mecánicos:

  • Motor 124 cc, OHC, 2 válvulas

  • Inyección electrónica PGM-FI

  • Arranque eléctrico

  • Transmisión automática tipo V-Matic

  • Tanque de 5,3 litros, ideal para uso urbano

Gracias a la transmisión automática, no requiere cambios manuales, lo que la hace muy práctica para principiantes o uso intensivo en ciudad.

image

Dimensiones, peso y comodidad urbana

Uno de los grandes diferenciales de la Elite 125 es su ergonomía accesible. El asiento bajo y el peso contenido facilitan la conducción en tránsito intenso.

Dimensiones oficiales:

  • Largo: 1.830 mm

  • Ancho: 707 mm

  • Alto: 1.172 mm

  • Distancia entre ejes: 1.260 mm

  • Altura del asiento: 765 mm

  • Peso en orden de marcha: 104 kg

Estas medidas la convierten en un scooter ágil, fácil de maniobrar y cómodo para usuarios de distintas alturas.

Suspensión, frenos y seguridad

En materia de seguridad y estabilidad, la Honda Elite 125 ofrece un conjunto equilibrado para su segmento:

  • Freno delantero: disco de 190 mm

  • Freno trasero: tambor de 130 mm con CBS

  • Suspensión delantera: horquilla telescópica (80 mm de recorrido)

  • Suspensión trasera: monoamortiguador (70 mm de recorrido)

  • Neumáticos tubeless:

    • Delantero 90/90-12

    • Trasero 90/100-10

El sistema CBS mejora el reparto de frenado, aportando mayor seguridad en uso urbano.

image

Precio Honda Elite 125 en diciembre 2025

Según la información oficial provista por Honda en su ficha técnica vigente, el precio de la Honda Elite 125 en diciembre 2025 es:

  • Honda Elite 125: $5.242.300

Este valor corresponde a la versión actual comercializada en Argentina y puede variar levemente según concesionario o costos de patentamiento.

