Confirmado: nuevo precio para la Honda Elite 125 en diciembre

Motor, transmisión y consumo del scooter Honda Elite 125
La Honda Elite 125 está pensada para quienes buscan simplicidad, confort y facilidad de manejo. Utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, con 124 cc, refrigerado por aire y sistema de inyección electrónica PGM-FI, que optimiza consumo y emisiones.
Principales datos mecánicos:
Motor 124 cc, OHC, 2 válvulas
Inyección electrónica PGM-FI
Arranque eléctrico
Transmisión automática tipo V-Matic
Tanque de 5,3 litros, ideal para uso urbano
Gracias a la transmisión automática, no requiere cambios manuales, lo que la hace muy práctica para principiantes o uso intensivo en ciudad.
Dimensiones, peso y comodidad urbana
Uno de los grandes diferenciales de la Elite 125 es su ergonomía accesible. El asiento bajo y el peso contenido facilitan la conducción en tránsito intenso.
Dimensiones oficiales:
Largo: 1.830 mm
Ancho: 707 mm
Alto: 1.172 mm
Distancia entre ejes: 1.260 mm
Altura del asiento: 765 mm
Peso en orden de marcha: 104 kg
Estas medidas la convierten en un scooter ágil, fácil de maniobrar y cómodo para usuarios de distintas alturas.
Suspensión, frenos y seguridad
En materia de seguridad y estabilidad, la Honda Elite 125 ofrece un conjunto equilibrado para su segmento:
Freno delantero: disco de 190 mm
Freno trasero: tambor de 130 mm con CBS
Suspensión delantera: horquilla telescópica (80 mm de recorrido)
Suspensión trasera: monoamortiguador (70 mm de recorrido)
Neumáticos tubeless:
Delantero 90/90-12
Trasero 90/100-10
El sistema CBS mejora el reparto de frenado, aportando mayor seguridad en uso urbano.
Precio Honda Elite 125 en diciembre 2025
Según la información oficial provista por Honda en su ficha técnica vigente, el precio de la Honda Elite 125 en diciembre 2025 es:
Honda Elite 125: $5.242.300
Este valor corresponde a la versión actual comercializada en Argentina y puede variar levemente según concesionario o costos de patentamiento.