12 de diciembre de 2025 - 12:53

Fiat confirmó el inesperado precio del Cronos para diciembre

El Fiat Cronos aumentó su precio en diciembre 2025. Cuánto cuesta cada versión, sus datos técnicos y por qué sigue liderando el ranking.

fiat-cronos-2025 (2)
Por Andrés Aguilera

Precio del Fiat Cronos en diciembre 2025

Según el listado oficial de la marca, el precio base del Fiat Cronos supera los $30 millones en diciembre. En comparación con noviembre, se registró un aumento del 1,74 %, en línea con la evolución del mercado automotor.

Estos son los valores oficiales por versión:

  • Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000

  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000

  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000

  • Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000

Con estos valores, el Cronos se mantiene como uno de los sedanes más accesibles del país dentro del segmento B+.

fiat-cronos-2025 (1)

Motor, rendimiento y mecánica del Cronos 1.3

El Fiat Cronos está equipado con el motor 1.3 Firefly GSE, un cuatro cilindros naftero que entrega 99 CV a 6.000 rpm y un torque máximo de 13 kgm a 4.000 rpm. Se destaca por su bajo consumo y confiabilidad.

Entre sus datos técnicos principales:

  • Aceleración de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos

  • Velocidad máxima cercana a 175 km/h

  • Distribución por cadena “for life”, sin mantenimiento periódico

  • Cumple normativa de emisiones Euro 5

  • Tracción delantera y caja manual de 5 marchas o CVT, según versión

Además, incorpora dirección asistida eléctrica, con un radio de giro de 10,4 metros, ideal para uso urbano.

Dimensiones, confort y capacidad del Fiat Cronos

Uno de los grandes diferenciales del Cronos es su baúl de 525 litros, uno de los más grandes del segmento. A esto se suma un tanque de 48 litros, que asegura buena autonomía en ruta.

Otros puntos destacados:

  • Neumáticos 185/60 R15 sobre llantas de aleación

  • Interior amplio y cómodo para cinco pasajeros

  • Cámara de estacionamiento trasera en versiones superiores

  • Buena insonorización y confort de marcha

Estas características lo convierten en un sedán ideal para familias y para quienes priorizan espacio y practicidad.

Seguridad: uno de los más completos del segmento

El Fiat Cronos ofrece un paquete de seguridad destacado dentro de su categoría, incluso en versiones intermedias. Incluye:

  • Airbags frontales

  • Frenos ABS con EBD

  • Control de estabilidad (ESC)

  • Control de tracción

  • Asistente de arranque en pendiente (HLA)

  • Señal de frenado de emergencia (ESS)

  • ISOFIX para sillas infantiles

  • Monitoreo de presión de neumáticos

  • Alarma e inmovilizador de motor

Este equipamiento lo mantiene alineado con los estándares actuales del mercado argentino.

