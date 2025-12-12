Fiat confirmó el inesperado precio del Cronos para diciembre

Según el listado oficial de la marca, el precio base del Fiat Cronos supera los $30 millones en diciembre. En comparación con noviembre, se registró un aumento del 1,74 %, en línea con la evolución del mercado automotor.
Estos son los valores oficiales por versión:
Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000
Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000
Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000
Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000
Con estos valores, el Cronos se mantiene como uno de los sedanes más accesibles del país dentro del segmento B+.
Motor, rendimiento y mecánica del Cronos 1.3
El Fiat Cronos está equipado con el motor 1.3 Firefly GSE, un cuatro cilindros naftero que entrega 99 CV a 6.000 rpm y un torque máximo de 13 kgm a 4.000 rpm. Se destaca por su bajo consumo y confiabilidad.
Entre sus datos técnicos principales:
Aceleración de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos
Velocidad máxima cercana a 175 km/h
Distribución por cadena “for life”, sin mantenimiento periódico
Cumple normativa de emisiones Euro 5
Tracción delantera y caja manual de 5 marchas o CVT, según versión
Además, incorpora dirección asistida eléctrica, con un radio de giro de 10,4 metros, ideal para uso urbano.
Dimensiones, confort y capacidad del Fiat Cronos
Uno de los grandes diferenciales del Cronos es su baúl de 525 litros, uno de los más grandes del segmento. A esto se suma un tanque de 48 litros, que asegura buena autonomía en ruta.
Otros puntos destacados:
Neumáticos 185/60 R15 sobre llantas de aleación
Interior amplio y cómodo para cinco pasajeros
Cámara de estacionamiento trasera en versiones superiores
Buena insonorización y confort de marcha
Estas características lo convierten en un sedán ideal para familias y para quienes priorizan espacio y practicidad.
Seguridad: uno de los más completos del segmento
El Fiat Cronos ofrece un paquete de seguridad destacado dentro de su categoría, incluso en versiones intermedias. Incluye:
Airbags frontales
Frenos ABS con EBD
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción
Asistente de arranque en pendiente (HLA)
Señal de frenado de emergencia (ESS)
ISOFIX para sillas infantiles
Monitoreo de presión de neumáticos
Alarma e inmovilizador de motor
Este equipamiento lo mantiene alineado con los estándares actuales del mercado argentino.