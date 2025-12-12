Fiat confirmó el inesperado precio del Cronos para diciembre

El Fiat Cronos aumentó su precio en diciembre 2025. Cuánto cuesta cada versión, sus datos técnicos y por qué sigue liderando el ranking.

El Fiat Cronos, uno de los autos más vendidos del mercado argentino, actualizó su precio en diciembre 2025 y volvió a ubicarse entre los sedanes más buscados. Fabricado en Córdoba, combina valor, equipamiento y bajo costo de uso, y sigue siendo una referencia dentro del segmento.

Precio del Fiat Cronos en diciembre 2025 Según el listado oficial de la marca, el precio base del Fiat Cronos supera los $30 millones en diciembre. En comparación con noviembre, se registró un aumento del 1,74 %, en línea con la evolución del mercado automotor.

Estos son los valores oficiales por versión:

Cronos Like 1.3 GSE : $30.467.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : $36.429.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : $36.648.000

Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000 Con estos valores, el Cronos se mantiene como uno de los sedanes más accesibles del país dentro del segmento B+.

fiat-cronos-2025 (1) Motor, rendimiento y mecánica del Cronos 1.3 El Fiat Cronos está equipado con el motor 1.3 Firefly GSE, un cuatro cilindros naftero que entrega 99 CV a 6.000 rpm y un torque máximo de 13 kgm a 4.000 rpm. Se destaca por su bajo consumo y confiabilidad.