Honda CB 125 F: el precio actualizado en diciembre que sorprende a los compradores

La Honda CB 125 F , una de las motos más populares para uso urbano, mantiene valores muy competitivos en diciembre 2025 y continúa destacándose por su precio accesible, bajo consumo y fácil manejo. Es una opción ideal para principiantes y conductores que buscan practicidad diaria.

La CB 125 F utiliza un motor monocilíndrico de 124,8 cc, 4 tiempos , refrigerado por aire y de bajo mantenimiento. Ofrece un equilibrio perfecto entre consumo reducido y movilidad urbana ágil.

Esta combinación permite un rendimiento confiable, ideal para desplazamientos diarios y recorridos cortos.

Arranque eléctrico y transmisión de 4 velocidades

Encendido DC-CDI , estable en distintas temperaturas

Alimentación por carburador , sencilla y económica

Motor 124,8 cc con relación de compresión 9.0:1

Con un peso de solo 117 kg , la Honda CB 125 F es una de las motos más livianas de su segmento. Su diseño compacto brinda maniobrabilidad en espacios reducidos, calles angostas y situaciones de tránsito intenso.

Dimensiones principales:

2037 mm de largo

772 mm de ancho

1070 mm de alto

Distancia entre ejes: 1310 mm

Altura del asiento: 781 mm

El tanque de 10,1 litros ofrece una autonomía muy favorable para uso urbano, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.

El asiento cómodo y la postura erguida facilitan viajes largos, mientras que el basculante con doble amortiguador trasero absorbe irregularidades del pavimento.

image

Suspensión, frenos y equipamiento para manejo seguro

La seguridad es un punto fuerte dentro de su categoría. Incorpora:

Freno delantero de disco hidráulico perforado (240 mm)

Freno trasero a tambor (130 mm)

Horquilla telescópica delantera con 116 mm de recorrido

Suspensión trasera con doble amortiguador hidráulico

Los neumáticos 80/100-18 adelante y 90/90-18 atrás garantizan estabilidad en curvas y maniobras urbanas.

Precio Honda CB 125 F en diciembre 2025

Para diciembre 2025, la CB 125 F mantiene los valores oficiales informados en octubre, según el listado de Honda Motor de Argentina.

Los precios vigentes son:

Honda CB 125 F Base : $4.053.800

Honda CB 125 F Deluxe: $4.094.300

Ambas versiones se diferencian principalmente por detalles estéticos, manteniendo la misma mecánica confiable y la eficiencia característica del modelo.