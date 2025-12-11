11 de diciembre de 2025 - 13:49

Honda CB 125 F: el precio actualizado en diciembre que sorprende a los compradores

La Honda CB 125 F actualiza sus valores en diciembre 2025. El precio oficial, su motor, equipamiento y por qué sigue siendo una de las 125 más vendidas.

Honda CB 125 F el precio actualizado en diciembre que sorprende a los compradores
Motor, rendimiento y mecánica de la Honda CB 125 F

La CB 125 F utiliza un motor monocilíndrico de 124,8 cc, 4 tiempos, refrigerado por aire y de bajo mantenimiento. Ofrece un equilibrio perfecto entre consumo reducido y movilidad urbana ágil.

Características destacadas:

  • Motor 124,8 cc con relación de compresión 9.0:1

  • Alimentación por carburador, sencilla y económica

  • Encendido DC-CDI, estable en distintas temperaturas

  • Arranque eléctrico y transmisión de 4 velocidades

  • Respuesta suave pensada para ciudad

Esta combinación permite un rendimiento confiable, ideal para desplazamientos diarios y recorridos cortos.

image

Diseño, dimensiones y confort: una moto liviana y accesible

Con un peso de solo 117 kg, la Honda CB 125 F es una de las motos más livianas de su segmento. Su diseño compacto brinda maniobrabilidad en espacios reducidos, calles angostas y situaciones de tránsito intenso.

Dimensiones principales:

  • 2037 mm de largo

  • 772 mm de ancho

  • 1070 mm de alto

  • Distancia entre ejes: 1310 mm

  • Altura del asiento: 781 mm

El tanque de 10,1 litros ofrece una autonomía muy favorable para uso urbano, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.

El asiento cómodo y la postura erguida facilitan viajes largos, mientras que el basculante con doble amortiguador trasero absorbe irregularidades del pavimento.

image

Suspensión, frenos y equipamiento para manejo seguro

La seguridad es un punto fuerte dentro de su categoría. Incorpora:

  • Freno delantero de disco hidráulico perforado (240 mm)

  • Freno trasero a tambor (130 mm)

  • Horquilla telescópica delantera con 116 mm de recorrido

  • Suspensión trasera con doble amortiguador hidráulico

Los neumáticos 80/100-18 adelante y 90/90-18 atrás garantizan estabilidad en curvas y maniobras urbanas.

Precio Honda CB 125 F en diciembre 2025

Para diciembre 2025, la CB 125 F mantiene los valores oficiales informados en octubre, según el listado de Honda Motor de Argentina.

Los precios vigentes son:

  • Honda CB 125 F Base: $4.053.800

  • Honda CB 125 F Deluxe: $4.094.300

Ambas versiones se diferencian principalmente por detalles estéticos, manteniendo la misma mecánica confiable y la eficiencia característica del modelo.

