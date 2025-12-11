Honda CB 125 F: el precio actualizado en diciembre que sorprende a los compradores

Motor, rendimiento y mecánica de la Honda CB 125 F
La CB 125 F utiliza un motor monocilíndrico de 124,8 cc, 4 tiempos, refrigerado por aire y de bajo mantenimiento. Ofrece un equilibrio perfecto entre consumo reducido y movilidad urbana ágil.
Características destacadas:
Motor 124,8 cc con relación de compresión 9.0:1
Alimentación por carburador, sencilla y económica
Encendido DC-CDI, estable en distintas temperaturas
Arranque eléctrico y transmisión de 4 velocidades
Respuesta suave pensada para ciudad
Esta combinación permite un rendimiento confiable, ideal para desplazamientos diarios y recorridos cortos.
Diseño, dimensiones y confort: una moto liviana y accesible
Con un peso de solo 117 kg, la Honda CB 125 F es una de las motos más livianas de su segmento. Su diseño compacto brinda maniobrabilidad en espacios reducidos, calles angostas y situaciones de tránsito intenso.
Dimensiones principales:
2037 mm de largo
772 mm de ancho
1070 mm de alto
Distancia entre ejes: 1310 mm
Altura del asiento: 781 mm
El tanque de 10,1 litros ofrece una autonomía muy favorable para uso urbano, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.
El asiento cómodo y la postura erguida facilitan viajes largos, mientras que el basculante con doble amortiguador trasero absorbe irregularidades del pavimento.
Suspensión, frenos y equipamiento para manejo seguro
La seguridad es un punto fuerte dentro de su categoría. Incorpora:
Freno delantero de disco hidráulico perforado (240 mm)
Freno trasero a tambor (130 mm)
Horquilla telescópica delantera con 116 mm de recorrido
Suspensión trasera con doble amortiguador hidráulico
Los neumáticos 80/100-18 adelante y 90/90-18 atrás garantizan estabilidad en curvas y maniobras urbanas.
Precio Honda CB 125 F en diciembre 2025
Para diciembre 2025, la CB 125 F mantiene los valores oficiales informados en octubre, según el listado de Honda Motor de Argentina.