Otra vez robaron una concesionaria de motos: dos vehículos 0 km recuperados y cuatro menores detenidos

Luego de que recientemente fuera asaltado dos veces una concesionaria de motos en Colón y 9 de Julio de Ciudad, ayer se produjo otro robo “calcado” en Guaymallén : unos delincuentes rompieron las rejas de un local y se llevaron dos motos o km, que luego fueron recuperadas, lográndose la detención de cuatro menores .

Ayer, cerca de las 5.40, ingresó un llamado a la línea de emergencias 911, denunciando un robo en Pueyrredón Motos, negocio ubicado en Bandera de Los Andes al 2300 de Guaymallén.

Ante la novedad se desplazó al lugar personal policial que, en efecto, constató que unos delincuentes habían violentado las rejas y abierto las puertas del local, por lo que se empezó a buscar al dueño de la concesionaria para ver si habían robado algún vehículo.

Por otra parte se dio aviso a la ayudante fiscal Andrea Nisoria de la Oficina fiscal Guaymallén N°1, quien que se realizara una procedimiento con personal de Investigaciones y Científica.

Una de las motos robadas en Pueyrredón Motos.

Una hora más tarde, se logró dar con el dueño de la empresa, quien a través de una videollamada, se le mostró el interior de local y logró así establecer que los ladrones se habían llevado una Honda Tornado de 300 c.c., una Hondas Twister de 300 c.c y cinco cascos.

Minutos más tarde, una familiar de dueño, se acercó al local y confirmó el faltante de las dos motocicletas importadas.

Detenidos en la vía pública

El robo comenzó a ser investigado con celeridad y ayer por la noche se realizaron algunos procedimientos y allanamientos por personal de la División Sustracción Automotores, con la colaboración de VANT (drones), personal de Motorizada y de la UID.

Las medidas se realizaron en domicilios del barrio Lihue y en el asentamiento El Martillo pero no se logró dar con los vehículos robados.

Uno de los menores detenidos por el robo de motos robadas en Pueyrredón Motos.

Pero luego personal policial que patrullaba la zona logró detener en Pedro Molina y Lavalle dos jóvenes que circulaban a bordo de la Hondas Tornado. Continuando con el operativo, en Allayme y Don Bosco se logró detener a otros dos adolescentes que conducían la Hondas Twister. Detenidos y vehículos fueron llevados hasta la comisaría 25 de Guaymallén.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad los detenidos tienen 14, 16, 15 y 17 años y por lo tanto son menores de edad.

Este es el tercer local de motos saqueado en los últimos meses: entre setiembre y noviembre delincuentes ingresaron dos veces a una agencia de motos importadas ubicada en Colón y 9 de Julio.

La primera vez se llevaron tres valiosas motos chinas de alta cilindrada; dos fueron encontradas en las cercanías minutos más tarde y otra fue recuperada luego. En el segundo robo, dos ladrones se llevaron una moto que no ha sido encontrada y la Policía sólo logró detener a un menor que se había robado unos cascos. Ese mismo día el dueño del local sacó todas las motos y cerró el local.