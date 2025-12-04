Megaobra en el Acceso Este: luz verde para el llamado a licitación, los cambios que habrá y la inversión

El Gobierno provincial ratificó este jueves el llamado a licitación pública para la refuncionalización integral de la Ruta Nacional 7, en el tramo conocido como Acceso Este, que se hará con los fondos delresarcimiento. La inversión de obra básica supera los 128.000 millones de pesos.
La obra, una de las intervenciones viales más grandes de las últimas décadas en el Gran Mendoza, se dividirá en dos segmentos: desde calle Lamadrid hasta Arturo González, y desde Arturo González hasta el Nudo Vial (el más complejo).
La novedad llegó a través de dos decretos (2.701 y 2.702), publicados hoy en el Boletín Oficial, en los que quedó aprobada la documentación técnica-legal correspondiente a los llamados a licitación pública para refuncionalizar la RN7 en todo el tramo urbano del Gran Mendoza. Además de repasarse los cambios históricos a ejecutar, el Gobierno detalló el presupuesto para cada tramo.
El Acceso Este no recibe una modernización profunda desde su inauguración en 1979. En 46 años apenas tuvo bacheos, reparaciones menores y una ampliación puntual entre 2003 y 2005, cuando se sumó una tercera trocha en las cercanías del Nudo Vial.
Mientras tanto, el tránsito creció sin pausa: hoy circulan más de 103.000 vehículos por día y, según proyecciones oficiales, el volumen trepará a 160.000 diarios hacia 2041, un incremento del 55%.
Cómo será la refuncionalización histórica del Acceso Este: dos tramos
La refuncionalización abarcará los departamentos de Maipú y Guaymallén, cada uno con desafíos propios.
En Maipú, el tramo desde Lamadrid hasta Arturo González (Variante Palmira), unos 18,8 kilómetros, soporta un flujo promedio de 35.000 vehículos diarios y tendrá un plazo de obra de 12 meses. Allí se reconstruirá el paquete estructural completo, con nuevas bases granulares, carpeta asfáltica de entre 10 y 14 centímetros, banquinas pavimentadas y señalización renovada. La intervención también incluye la reconstrucción de diez intersecciones principales y diecisiete rotondas, entre ellas las de Ruta 7 y Ruta 50, Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, Los Álamos, Medina, Las Margaritas, San Pedro y Lamadrid.
Este tramo tendrá un presupuesto total de $69.914.434.957,03 ($57.857.662.026,74 de obra básica), financiado entre 2025 y 2027. La mayor parte del desembolso ($63.495 millones) se concentrará en 2026. Además, la Municipalidad de Maipú asumirá la intervención en las colectoras, con el objetivo de completar una renovación integral del corredor.
La recepción y apertura de sobres para la refuncionalización del Acceso Este, Arturo González – Lamadrid (Variante Palmira), se realizará el 22 de diciembre a las 10 en el Salón Patricias del cuarto piso de Casa de Gobierno.
El segundo segmento, entre Arturo González y el Nudo Vial, corresponde a Guaymallén y será el más complejo de la megaobra en el Acceso Este.
Requerirá elevar la ruta cuatro metros, sumar una tercera trocha en sectores críticos y construir tres nuevos puentes vehiculares, además del ensanche de los puentes Ponce y Pescara.
El proyecto, elaborado por la Municipalidad de Guaymallén, también prevé un reencarpetado total, un alteo entre Sarmiento y Urquiza, iluminación nueva a lo largo del tramo Sarmiento–Urquiza y un sistema de drenaje pluvial modernizado para evitar anegamientos.
El plan incorpora, además, espacios verdes laterales, paseos peatonales y ciclovías con mobiliario urbano y especies nativas, en línea con los nuevos estándares de urbanización del corredor Metropolitano Este. El total por ejercicio asciende a $95.058.065.159,07 ($70.510.746.262 de obra básica), con financiamiento distribuido entre 2025 y 2028. El plazo de ejecución será de 30 meses.
El acto administrativo para la refuncionalización del Acceso Este, tramo Nudo Vial – Arturo González tendrá lugar el 23 de diciembre a las 10, también en el cuarto piso de Casa de Gobierno.