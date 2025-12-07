7 de diciembre de 2025 - 22:34

Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

El incendio se desató en una vivienda abandonada e implicó la intervención de Bomberos.

Incendio en una vivienda abandonada en Guaymallén.

Por Redacción Policiales

Este domingo, un incendio se desató en una casa de Guaymallén. El hecho se produjo en las calles Godoy Cruz y Brasil, de acuerdo a lo reportado desde las redes sociales.

Según informaron las autoridades, las llamas se registraron en una vivienda abandonada. En el lugar trabajó el móvil 15 de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, el móvil 2006 del cuartel central y el móvil P-133 DC Guaymallén.

El caso no pasó desapercibido para quienes circulaban por la zona y para quienes viven en casas colindantes, y cercanías. En ese marco trascendió en las redes un video que señalaba el "impresionante incendio" y la preocupación ante el pedido de auxilio.

Hasta el momento no se informó de heridos o víctimas fatales, solo el daño material visible en el registro de redes.

