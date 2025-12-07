Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

El incendio se desató en una vivienda abandonada e implicó la intervención de Bomberos.

Este domingo, un incendio se desató en una casa de Guaymallén. El hecho se produjo en las calles Godoy Cruz y Brasil, de acuerdo a lo reportado desde las redes sociales.

Según informaron las autoridades, las llamas se registraron en una vivienda abandonada. En el lugar trabajó el móvil 15 de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, el móvil 2006 del cuartel central y el móvil P-133 DC Guaymallén.

Hasta el momento no se informó de heridos o víctimas fatales, solo el daño material visible en el registro de redes.