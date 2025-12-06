Se incendió un colectivo en Ruta 40 y generó alarma entre los conductores

Un colectivo con pasajeros se incendió esta tarde sobre la Ruta 40, a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo. El episodio, registrado alrededor de las 17:00, generó alarma entre los automovilistas que transitaban por la zona.
El siniestro ocurrió a la altura de Ugarteche. No se registraron heridos y el tránsito permaneció interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes recibidos en la línea de emergencias, todos los pasajeros y el chofer lograron descender a tiempo, sin que se registraran heridos.
El tránsito fue interrumpido de manera preventiva mientras trabajaban los bomberos y personal de seguridad vial.
Las autoridades informaron que ampliarán los detalles en las próximas horas. Aún están investigando el origen del fuego.