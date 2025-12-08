Mataron a golpes a un joven conductor con una llave cruz tras una discusión por un choque leve

Dos hombres fueron detenidos e imputados por el homicidio de un joven ocurrido durante la madrugada del sábado en la ciudad de Neuquén, luego de un incidente de tránsito que derivó en una violenta agresión.

Dos hombres fueron detenidos e imputados por el homicidio de un joven ocurrido durante la madrugada del sábado en la ciudad de Neuquén, luego de un incidente de tránsito que derivó en una violenta agresión. La víctima, identificada como Tomás Nehuén Villagra, murió a causa de un traumatismo de cráneo grave provocado por los golpes recibidos.

El hecho se registró en la zona de Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, donde una camioneta Chevrolet S-10, conducida por Villagra, colisionó con un Peugeot 208 en el que se desplazaban los acusados. Tras el choque, los ocupantes del automóvil persiguieron a la camioneta hasta alcanzarla.

Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, al interceptar el vehículo ambos sospechosos, identificados por sus iniciales E.S.O. y A.M.C.G., descendieron del Peugeot y comenzaron a increpar al joven al grito de: “Me chocaste el auto”. La discusión derivó rápidamente en una agresión física.

De acuerdo con la acusación, E.S.O. tomó una llave cruz del baúl del automóvil y, junto a su acompañante, se dirigió hacia la camioneta de la víctima. En ese momento, A.M.C.G. abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra del vehículo y lo sostuvo por la ropa, mientras E.S.O. lo golpeaba reiteradamente con la herramienta en la cabeza y la parte superior de la espalda.

La autopsia confirmó que Villagra cayó al suelo de manera inmediata y falleció a raíz de un traumatismo de cráneo grave.

Este domingo se realizó la audiencia imputativa, en la que la fiscal del caso, Lucrecia Sola, formuló cargos contra ambos acusados por el delito de homicidio simple, en calidad de coautores. Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público detalló que entre las pruebas recolectadas se encuentran registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos presenciales, el secuestro de prendas de los imputados y la llave cruz utilizada en la agresión, que presentaba manchas de sangre. Como medida cautelar, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por seis meses para ambos imputados, al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías Cristian Piana avaló la formulación de cargos y ordenó que los acusados permanezcan detenidos durante ese período mientras avanza la causa.