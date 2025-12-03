3 de diciembre de 2025 - 21:35

Murió un niño por la explosión de un tubo de oxígeno y juzgan a tres empleadas de la empresa distribuidora

La directora y dos representantes legales de la firma enfrentarán un juicio por “homicidio culposo” tras la muerte del pequeño de 11 años. “Las imputadas violaron una gran cantidad de normas regulatorias”, asume el Ministerio Público Fiscal.

Por Redacción Policiales

La causa por la explosión de un tubo de oxígeno medicinal que terminó con la vida de un niño de 11 años en Córdoba avanza hacia la instancia judicial decisiva. Tras más de dos años de investigación, el expediente finalmente será debatido en un tribunal para determinar responsabilidades penales.

Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal y compartida por Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en septiembre de 2022 en una vivienda del barrio Parque Liceo, donde la detonación del tubo generó un desenlace fatal.

Son acusadas de "homicidio culposo"

En el proceso, la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres Trueno Cuarto imputó a la directora Marina Soledad Alesso y a las representantes legales Claudia Marcela Farías y René Farid Yunes, trabajadoras de la firma Medinor -distribuidora de productos medicinales-, como coautoras del homicidio culposo.

"Se les atribuyó responsabilidad penal por la comisión del delito de homicidio culposo, por considerar que los imputados violaron una gran cantidad de normas regulatorias en la materia", asume el MPF.

Las acusaciones sostienen que las empleadas incumplieron normas regulatorias y que vendieron oxígeno medicinal, sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud, “así como también delegar el relleno y traspaso del gas a un empleado inexperto e imperito”.

Los seres queridos del damnificado radicaron la denuncia en el fuero civil contra la distribuidora de productos medicinales. Ahora, luego de dos años se conocerá la sentencia que recibirán estas personas involucradas en el caso que conmocionó a Córdoba aquel año.

