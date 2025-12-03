El detenido denunció que el hecho ocurrió el 23 de noviembre y que las penitenciarias se turnaron para golpearlo.

Diez guardias mujeres fueron detenidas por darle una golpiza a un joven trans en la cárcel.

Diez guardias mujeres fueron denunciadas por un joven detenido, quien aseguró que lo golpearon brutalmente en un hecho que ocurrió el 23 de noviembre en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) del Complejo Bouwer, Córdoba. Este martes la Justicia ordenó detener a diez penitenciarias presuntamente involucradas.

La decisión fue tomada por el fiscal de Instrucción José Mana, luego de una presentación formal realizada por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes. Según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, Funes recibió la denuncia del interno, alojado en el pabellón de mujeres, y ordenó analizar las cámaras de seguridad.

Las imágenes confirmaron la denuncia De acuerdo con medios locales, el joven ingresó originalmente como mujer al penal, pero luego informó su autopercepción masculina. En ese contexto, fue trasladado esposado a una sala interna, donde, según su relato, las guardias lo golpearon de manera repetida.

La denuncia sostiene que las agentes ingresaron una por una para agredirlo, y que posteriormente lo mantuvieron incomunicado. Cuando se revisaron las grabaciones, las autoridades del Servicio Penitenciario hallaron una secuencia coincidente con los dichos del denunciante, lo que motivó la comunicación urgente a la fiscalía.

Embed Las presuntas agresoras son diez guardias penitenciarias mujeres, la mayoría con una larga trayectoria dentro del servicio. En las últimas horas, el fiscal Mana emitió órdenes de captura para todas ellas.

Ayer se llevó la detención de ocho de las acusadas y hoy se procedió con las otras dos. Las imputaciones que enfrentan son por abuso de poder, lesiones y violencia institucional