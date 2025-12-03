La audiencia de los 5 mendocinos que robaron en Miami: uniforme naranja, cómo pagar la fianza y una jueza famosa

El caso de los cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall sumó un capítulo singular: se difundieron las primeras audiencias en la corte local, donde pidieron que les fijen el monto de sus fianzas y tuvieron intercambios bastante particulares . El trámite estuvo a cargo de la jueza Mindy Glazer, conocida por un video viral en el que, años atrás, se cruzó en una audiencia con un excompañero de colegio acusado por robo .

Dos días después de su arresto, los argentinos de entre 41 y 49 años participaron este martes de breves audiencias virtuales, de menos de cinco minutos cada una, junto a un traductor.

Vestidos con uniformes anaranjados , tan vistos en los casos policiales de Estados Unidos, los argentinos escucharon las restricciones que les impusieron y los montos que deberán abonar para recuperar la libertad de manera provisoria.

Las audiencias se hicieron por Zoom, con cuatro pantallas divididas: la sala donde ingresaban los acusados, la abogada del Estado de Florida, el traductor y la jueza Glazer . Esta última, quien integra el undécimo distrito judicial de Florida, fue viral en redes sociales en 2015, cuando se popularizó el video de su encuentro con Arthur Booth, un excompañero de secundaria detenido por robo.

“Era el chico más amable, era el mejor chico de la secundaria… Lamento mucho verte ahí”, le dijo entonces la jueza, emocionada.

La jueza Mindy Glazer, que lideró la audiencias de los mendocinos acusados de robo en Miami, tuvo un caso viral en 2015 con un excompañero de escuela

Cómo fueron las audiencias de los mendocinos acusados de robar en Miami

Según la crónica de Clarín, el primero en presentarse fue Diego Luis Xiccato (46), el conocido peluquero del barrio Bombal.

De acuerdo a la jueza, lo encontraron robando en una tienda de Tommy Hilfiger y guardando la mercadería en una maleta robada de Burlington. Recibió cargos por participar en crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de 30 días y robo al por menor. Le fijaron fianzas por un total de 4.500 dólares y le ordenaron mantenerse lejos del centro comercial.

Dolphin Mall Miami Dolphin Mall Miami.

El segundo fue Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Cuando Glazer le preguntó si podía pagarse un abogado particular, respondió que no.

Al consultar si tenía casa y trabajo, dijo que sí. La jueza le indicó que, por esa razón, “no aplica para un defensor oficial”.

Aparo dijo que no quería esperar porque tiene “un vuelo el miércoles”, aunque probablemente su salida del país quede sujeta a un proceso de deportación. Recibió los mismos cargos y la misma fianza que el coiffeur: 4.500 dólares.

En tanto, Sebastián Luis Moyano (41), socio de Aparo en diversos emprendimientos, fue el tercero en desfilar con el uniforme naranja. La fiscalía informó que tiene un historial penal previo en EE.UU. Él también pidió un abogado del Estado y se lo negaron.

Glazer enumeró los cargos: participar en crimen organizado para defraudar (1.000 dólares), robo al por menor (1.000), “robo con otros” (1.500) y robo menor (500). En total: USD 4.000.

Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami.

Después Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49), quien intentó acceder a un defensor oficial. Como informó tener casa propia, la jueza también se lo negó. “¿Y la fianza?”, preguntó, confundido. Glazer le fijó 1.500 dólares por crimen organizado para defraudar y 2.500 por robo al por menor, además de la prohibición de acercarse al Dolphin Mall.

El último fue Juan Pablo Rua (45), quien dijo contar con recursos para contratar un abogado, aunque luego pidió ir directo a la fianza. Debe pagar 1.000 dólares por crimen organizado, 1.000 por robos múltiples, 1.500 por robo mayor y 500 por robo menor: en total, 4.000 dólares. “¿Cómo pago eso?”, preguntó el mendocino desde la sala.

“En la cárcel en donde está ubicado aceptan tarjetas de crédito, o puede contratar a un financista”, respondió la jueza. Rua quiso saber cuándo lo liberarían, pero Glazer ya cerraba la audiencia: “Pague la fianza en la cárcel y entonces lo liberan”.

En menos de 20 minutos, la jueza resolvió los cinco casos, con fianzas que en total suman 21.000 dólares.