Caso Sur Finanzas: el dueño compró un Rolex en medio de la investigación por presunto lavado de dinero

La Justicia avanza sobre Sur Finanzas y ya ordenó 19 allanamientos, entre ellos en la sede de Banfield. Su dueño, Ariel Vallejo, quedó expuesto tras un video viral en Miami mientras se investigan movimientos irregulares por más de $72 mil millones.

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, compró un Rolex en Miami.

La figura de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una publicación en redes sociales. Se trata de un video donde se lo ve comprando un reloj Rolex en Miami, luciendo una gorra de Racing.

La viralización coincidió con el avance de una causa judicial que investiga a la financiera por presunto lavado de dinero. La medida ya impacta de lleno en el fútbol argentino.

Embed Si hay foto, hay video. Hallazgo de @rmoan22: El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas compra Rolex en Miami y reserva otro para el próximo viaje. La gorra es de Racing. https://t.co/oSdo9AIFtg pic.twitter.com/JXbCiOva62 — D.G. (@dariogallo) December 1, 2025 La Justicia confirmó este lunes allanamientos en la sede del Club Atlético Banfield en el marco de una presunta operación irregular realizada entre 2019 y 2023. Esto incluiría movimientos sospechosos vinculados a la transferencia del futbolista Agustín Urzi hacia Juárez de México.

Sur Finanzas, creada en 2022 en Adrogué, es señalada por haber movido más de $72.342 millones mediante 74 empresas falsas. La maniobra investigada derivó en 19 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, oficinas y en la institución del sur del conurbano bonaerense.

Vallejo no es ajeno al mundo del deporte: además de ser un reconocido simpatizante de Racing, posee un palco en el Cilindro de Avellaneda y mantiene vínculos con distintos sectores del club. Incluso, su nombre aparece asociado a Raúl "Huevo" Escobar, exjefe de la barra brava de la "Academia".