Una investigación evalúa tratar la enfermedad del hígado graso con aceite de oliva

Salud. Una investigación científica busca evaluar si el aceite de oliva puede tener un rol terapéutico en pacientes con hígado graso.

La investigación incluye a personas de entre 18 y 65 años diagnosticadas con enfermedad de hígado graso.

El interés por el uso de alimentos con propiedades funcionales en el tratamiento de enfermedades sigue creciendo. En este contexto, una investigación se enfoca en el aceite de oliva virgen extra como posible aliado en casos de enfermedad del hígado graso (EHG), una condición cada vez más frecuente a nivel global.

La iniciativa forma parte del proyecto EvoLiveR, una colaboración entre el ámbito científico y el sector productivo. En este caso, participan investigadores del IRCCS Saverio De Bellis, en Italia, junto con el grupo Olio Levante, dedicado a la producción de aceite de oliva.

estudio sobre hígado graso Se analizarán distintos indicadores clínicos para determinar posibles mejoras en la condición de los pacientes. WEB

Cuál es el estudio clínico que busca evidencia El objetivo principal de la investigación es analizar si el aceite de oliva virgen extra puede ser utilizado como un nutracéutico, es decir, como un alimento con beneficios específicos para la salud más allá de su valor nutricional básico.

El ensayo incluirá a 80 personas diagnosticadas con enfermedad del hígado graso. Todos los participantes seguirán un mismo plan alimentario, pero se dividirán en dos grupos con una diferencia clave: la cantidad de aceite de oliva virgen extra incorporada en su dieta.

con enfermedad del Todos los participantes seguirán un mismo plan alimentario, pero se dividirán en con una diferencia clave: la cantidad de aceite de oliva virgen extra incorporada en su dieta. El estudio clínico, explica Gianluigi Giannelli , director científico de De Bellis , involucrará a 80 pacientes con enfermedad del hígado graso (EHG). Se dividirán en dos grupos que seguirán la misma dieta.

, director científico de De Bellis , involucrará a 80 pacientes con enfermedad del hígado graso (EHG). Se dividirán en dos grupos que seguirán la misma dieta. Sin embargo, un grupo recibirá cantidades mínimas de aceite de oliva virgen extra, mientras que el otro recibirá una dosis mayor.

de oliva virgen extra, mientras que Al finalizar el ensayo de seis meses, se evaluarán los parámetros y, si los resultados son positivos, constituirá la primera evidencia científica del uso nutracéutico del aceite de oliva virgen extra en la literatura internacional. El papel de los polifenoles y el tipo de aceite utilizado El aceite elegido para el estudio no es cualquiera. Se trata de una variedad específica con alto contenido de polifenoles, compuestos conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.