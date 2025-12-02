"Fue una boludez de viejos cho***": habló el amigo de uno de los mendocinos detenidos en Miami

Un amigo de los argentinos detenidos en Miami afirmó que el robo ocurrió en medio de una despedida de soltero y calificó el hecho como un impulso adolescente.

Un amigo de uno de los argentinos detenidos en Miami por un robo en un shopping aseguró que el episodio ocurrió en el marco de una despedida de soltero. Según su relato, se trató de un impulso del momento y remarcó que ninguno de los arrestados tiene vínculos con actividades delictivas.

El hombre explicó que conoce desde hace décadas a uno de los detenidos, Diego Xiccato. “Lo conozco hace más de 30 años”, afirmó, y confesó que la noticia lo tomó completamente por sorpresa.

"No es un mal chico. Jamás lo vi en nada raro", insistió al descartar que Xiccato o los demás integrantes del grupo tengan antecedentes o comportamientos sospechosos. De acuerdo con su versión, los cinco argentinos habían viajado a Estados Unidos para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos.

En ese contexto, describió el hecho como un impulso desafortunado: “Fue una boludez de viejos cho*** que quisieron hacer algo adolescente y la cagaron”. El allegado lamentó además el impacto de la situación: “Pobre… es una situación de m****”.

Los mendocinos pagarán una fianza y no podrán volver al shopping Los cinco mendocinos detenidos en Miami, por robos cometidos en el Dolphin Mall, enfrentaron este martes una audiencia ante la jueza Mindy Glazer, quien les fijó una fianza para recuperar la libertad y resolvió prohibirles el ingreso de por vida al centro comercial.

Durante la instancia judicial, transmitida públicamente, la magistrada enumeró los cargos contra los acusados: Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Entre las imputaciones figuran crimen organizado para defraudar, robos múltiples en distintos locales y hurto menor. Argentinos detenidos miami Estos son los cinco argentinos detenidos en Miami. TN Los cinco se presentaron con el característico uniforme naranja de los reclusos estadounidenses. Con la asistencia de un traductor, la jueza les ofreció la representación de un defensor público. Sin embargo, ninguno calificó para ese beneficio debido a que todos declararon contar con trabajo y vivienda propia. Ante ese escenario, aceptaron abonar una fianza en dólares para continuar el proceso en libertad. En un tramo de la audiencia, Rua consultó: “¿Una vez que pague la fianza puedo irme?”. Glazer le respondió: “Exacto, quedará liberado una vez abonado el dinero. Caso contrario, permanecerá detenido a la espera del juicio”. La jueza Mindy Glazer llevó adelante la audiencia La jueza Mindy Glazer llevó adelante la audiencia. captura YouTube Los cinco argentinos aceptaron formalmente el pago de la garantía exigida, un compromiso legal que asegura que se presentarán a las futuras instancias del proceso judicial. Fuentes consultadas por TN señalaron que los turistas podrían ser deportados este miércoles, aunque la decisión final depende de las autoridades migratorias estadounidenses.