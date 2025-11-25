Saldo de 3 muertos y 5 heridos en accidentes de mendocinos en Chile durante el fin de semana largo

Tres los mendocinos perdieron la vida en accidentes viales, yendo o volviendo de Chile , durante el último fin de semana largo, en tanto que tres menores y dos mayores sufrieron lesiones de distinta consideración .

Además de la pareja de maipucinos fallecidos hoy en el vecino país, ayer lunes otro mendocino falleció en la ruta internacional 7, del lado argentino, en el paraje conocido como Agua de Las Avispas, a la altura del km 1085, en Luján.

Cerca de las 19, un camión y un automóvil protagonizaron un fuerte choque, cuando el conductor de vehículo menor perdió el dominio e impactó con el rodado mayor.

Tras el fuerte impacto, Santiago Corvalán, un joven de 25 años que manejaba un Renault Clío perdió la vida. Uno de sus acompañantes quedó atrapado en el interior rodado y la Policía trabajó en su rescate.

Los acompañantes fueron identificados como S. A. (una mujer que resultó con politraumatismos moderados a graves y que fue llevada al Hospital Central) y una nena de 13 años (con politraumatismos moderados a graves, fue internada en el Hospital Notti).

Según informaron las autoridades, el Renault circulaba con dirección al este (Mendoza), mientras que el camión Volvo se dirigía hacia el oeste (Chile). Se le realizó el dosaje de alcohol al camionero dando como resultado 0.

A la muerte de Corvalán hay que sumarles las del odontólogo Víctor Venturín, de 65 años, y su esposa Mónica Elsa Torres, de 64.

La pareja, a bordo de un Fiat Cronos, perdió la vida al chocar de frente con una Suv de patente chilena conducía por el brasileño Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, residente desde hace varios años en Chile.

El siniestro que se produjo en la autopista Los Andes, a la altura de la comuna de San Felipe (región de Valparaíso), dejó heridos a otros dos mendocinos, los nietos de la pareja, dos niños de 11 y 13 años que fueron derivados a hospitales de la zona.

Por último, el domingo un joven de 24 años que manejaba alcoholizado chocó contra un cerro tras despistar en la ruta 7, cuando intentaba sobrepasar a otro vehículo en Uspallata.

El hecho ocurrió cerca de las 10.00, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de los túneles 7 y 8. Según la información oficial, J.A., quien circulaba en dirección al Este a bordo de un Chevrolet Corsa, intentó sobrepasar a otro vehículo, pero por motivos que se desconocen perdió el control y terminó chocando contra la ladera del cerro.

Personal médico que pasaba por la zona detuvo su marcha para asistir al joven, quien presentaba traumatismo encefalocraneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Posteriormente, se le realizó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,45 G/L.

La Policía procedió a labrar las actuaciones contravencionales correspondientes, retener el vehículo y dar intervención a las autoridades competentes.