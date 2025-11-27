27 de noviembre de 2025 - 13:26

Estremecedor video: el momento en que un colectivo atropella y mata a una mujer en plena Avenida Corrientes

El hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Chacarita. El colectivero se distrajo y la embistió de frente.

Los Andes
Un estremecedor video de un trágico accidente se viralizó redes. Las imágenes muestran el momento en que un colectivo embiste de frente a una mujer que cruzaba por una senda peatonal en el cruce de Avenida Corrientes y Forest, y calle Jorge Newbery, a metros del Cementerio de la Chacarita.

El accidente ocurrió el lunes a plena luz del día. Las cámaras registraron toda la secuencia antes del atropello. Momentos previos al accidente se ve al interno 1330 de la línea 76 detenerse en un semáforo en rojo y agarrar su celular. Lo chequea y lo vuelve a guardar.

El colectivero continúa la marcha y dobla en dirección a Avenida Lacroze, pero dejó de mirar hacia el frente para ver el espejo retrovisor izquierdo. Esta distracción hizo que no advirtiera la presencia de la mujer que estaba cruzando la calle por la senda peatonal. Fue allí cuando la atropelló de lleno.

Antes del impacto intentó clavar los frenos, pero no hubo tiempo de reacción y la mujer quedó tendida sobre la avenida. En el video se escuchan los lamentos desesperados del chofer: "No, no, no... por favor".

El dramático momento muestra a los pasajeros y al colectivero bajarse para asistir a la víctima que fue trasladada con politraumatismos al Hospital Pirovano donde finalmente murió producto del fuerte golpe.

