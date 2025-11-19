Robó una cartera y un celular en el colectivo, pero un policía a bordo lo persiguió y lo detuvo en Luján

El hecho ocurrió este mediodía en un colectivo del grupo 700. El ladrón huyó a pie y fue alcanzado por el oficial que viajaba en la misma unidad.

Le robó a una mujer en el colectivo y fue detenido por un policía que viajaba en la misma unidad

Un hombre de 26 años fue aprehendido luego de realizar un robo en pleno mediodía de este miércoles donde le arrebató pertenencias a una pasajera dentro de un colectivo en el departamento de Luján de Cuyo.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 13 horas en un colectivo del grupo 700. La víctima, Adelina M. de 52 años, sufrió el robo de su cartera y celular mientras viajaba en transporte público.

Según la reseña del hecho, que se conoció a través de una llamada al 911, el sujeto tomó los objetos y descendió de la unidad para emprender la fuga a pie.

Lo que no se imaginaba el delincuente es que un efectivo policial se encontraba viajando en el mismo colectivo, lo que motivó en una rápida intervención. Advertido de la situación, el oficial salió inmediatamente en búsqueda del delincuente.

La persecución concluyó exitosamente a pocas cuadras de la intersección de calle San Martín y Godoy Cruz, donde fue detenido el joven de 26 años. Tras la aprehensión, se logró recuperar la totalidad de los elementos que habían sido sustraídos.