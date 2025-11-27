Golpe comando a un tour de compras que iba a Santiago: le robaron todo a 60 mendocinos y no pueden volver

En un violento golpe comando, una banda de asaltantes con "acento centroamericano", confirmaron las víctimas, asaltó a unos 60 mendocinos que se dirigían a Santiago de Chile para realizar un tour de compras .

El robo se produjo esta mañana cerca de las 6. 15, luego de que el colectivo pasara la ciudad de Los Andes y llegara al peaje de la cuesta de Chacabuco, camino a Polpaico, explicó a Los Andes el empresario Franco Pivato , dueño de La Torre Viajes , mientras se dirigía al vecino país para socorrer a las víctimas.

El colectivo había salido de Mendoza anoche y cuando realizó el desvió para tomar la ruta a Santiago, se le atravesaron cinco autos y cuando el chofer detuvo la marcha, se bajaron varios delincuentes armados.

“Lograron frenar el micro, hicieron bajar a los dos choferes y les dieron unos culatazos en la cabeza para luego robarles a ellos y a los viajeros”, explicó el Pivato, indicando que “les robaron el dinero, las pertenencia y la documentación personal, los teléfonos , todo”.

“ Esta es la primera vez que pasa algo así de violento. Hemos tenido robos en Santiago, roturas de vidrios pero algo así, nunca”, agregó.

El empresario explicó que no pueden mover el colectivo ya que se llevaron las llaves y que uno de los inconvenientes más graves es que no solo no tienen dinero sino que no tienen documentación para poder volver al país, por lo que deberán comunicar la novedad a la Embajada Argentina.

“Los choferes fueron llevados a un centro asistencial porque están golpeados. Hay chicos entre los viajeros. Carabineros estuvo en el lugar. Me dicen que por el acento, eran colombianos y venezolanos”, afirmó por último dueño de la empresa afectada.