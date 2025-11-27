Juicio a la arquitecta que se llevó a su hijo de 8 años a Buenos Aires: comenzaron los alegatos de la Fiscalía

A 30 meses de su detención comenzaros los alegatos del juicio que tiene como acusada a la arquitecta que se llevó a su hijo de 8 años a Buenos Aires , durante 20, días contradiciendo una orden de la Justicia de Familia.

Ayer el Fiscal de Delitos no Especializados Gabriel Blanco comenzó su alegato y tras hablar unas tres horas la audiencia se cerró y no se ha fijado fecha aún para que el representante de Ministerio Público Fiscal termine su exposición, en un debate muy lento que comenzó el 4 de agosto pasado.

El alegado fue escuchado por C. L. –cuya identidad no se publica aquí para no revictimizar al pequeño- que fue detenida el 23 de mayo pasado. El fiscal se ajustó al requerimiento que está caratulado por el delito de sustracción de menores , que tiene penas que van de los 5 a los 15 años de prisión y por lo tanto no es excarcelable.

Ahora deberá fijarse una fecha para que termine su alegato Blanco, luego será el turno de la Asesora de Menores que debe velar por los derechos del hijo de la acusada y luego será el turno del abogado Miguel Ramos, defensor de la imputada.

El debate comenzó en agosto cuando la jueza María Belén Renna escuchó las declaraciones del denunciante, es decir su expareja y el hermano de la acusada.

Detenida en Buenos aires

El 25 de mayo de 2023 el menor que había desaparecido el 5 de mayo de ese año en la Ciudad de Mendoza fue encontrado por la Policía en un hotel de Tigre, provincia de Buenos Aires junto a su madre.

La mujer fue detenida y el chico quedó a cargo del equipo del Sistema de Emergencia Social de Tigre y profesionales de la Secretaría de Mujeres Géneros e Infancias, junto a psicólogos y trabajadores Sociales de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Tigre, con la supervisión la Dirección de Protección de Derechos de Niños de Mendoza. Luego, ambos volvieron a Mendoza el 2 de mayo pasado.

La desaparición de pequeño tiene atrás un largo camino judicial: el 17 de mayo de 2023, el juez de Familia y Violencia Familiar, Rodolfo Gabriel Díaz, permitió que los medios informaran que el niño había desaparecido junto a su madre el 5 de mayo y que era buscado no sólo por la Policía de Mendoza, sino también por la organización Missing Children.

Según la información suministrada por el Poder Judicial “se solicitó la intervención de la asociación dedicada a la búsqueda de personas Missing Children, en el marco de una investigación que se lleva adelante con el fin de hallarlo y disponer las medias necesarias para su adecuada protección y cumplimiento de sus derechos”.

Tras ser encontrados en Buenos Aires, desde la Secretaria de Información del Poder Judicial, se informó que la madre del niño se lo había llevado desde la escuela de Ciudad donde el niño estudia.

La judicialización del caso es de larga data: cuatro años antes de la sustracción, el padre solicitó un régimen de comunicación tras separarse de su pareja, con la intención de verlo algunos días y fines de semana.

En ese momento la madre denunció que el hombre (y su familia) había abusado del menor. De inmediato se inició una causa penal, una investigación que concluyó cuando el padre fue sobreseído, determinándose así que no hubo abuso.

Durante los cuatro años en que duró ese proceso judicial, padre e hijo dejaron de verse. Pero cuando la causa penal se cerró, el padre volvió a solicitar la revinculación. Y el juez Díaz dio luz verde al pedido, generando dispositivos para que ese reencuentro se hiciera en lugares neutrales, bajo la supervisión de trabajadores sociales.

Este proceso fue obstaculizado por la madre. Se inició luego otro proceso de revinculación y el padre pidió la custodia. El juez, tras entrevistar a testigos –algunos, docentes de chico-, detectó algunas anomalías como faltas a la escuela y falta de cuidados en la higiene por le dio la custodia provisoria al padre. La madre apeló la orden y la cámara de apelaciones le dio la razón al juez. Ante esta situación, la mujer optó por llevarse al pequeño.