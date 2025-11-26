26 de noviembre de 2025 - 18:35

El nuevo embajador del Reino Unido se presentó en Buenos Aires paseando en bicicleta por sitios históricos

El nuevo embajador británico en Buenos Aires recorrió la ciudad en bici, visitando lugares emblemáticos y rindiendo homenaje al legado inglés.

David Cairns, embajador del Reino Unido, se acercó a la Torre de los Ingleses.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

David Cairns, quien asumió como embajador del Reino Unido en septiembre, presentó su misión con un recorrido en bicicleta por Buenos Aires. Durante el paseo, destacó monumentos históricos, edificios con influencia británica y comparaciones arquitectónicas, buscando acercarse a la vida cotidiana de la ciudad y reforzar la relación entre ambos países.

Con un estilo cordial y cercano, David Cairns se mostró ante la cámara y se presentó: “Yo soy David Cairns, el nuevo embajador británico. Hoy voy a descubrir un poco de esta ciudad, Buenos Aires, con bici”, dijo entre risas, marcando el inicio de su recorrido por la capital argentina. Desde la verja de hierro de la residencia oficial, una mansión de ocho décadas rodeada de jardines y privacidad diplomática, comenzó su paseo por algunos de los sitios más representativos de la ciudad.

David Cairns visitó Recoleta, destacando su entusiasmo por explorar la ciudad en bicicleta
Entre las primeras paradas, Cairns visitó Recoleta, destacando su entusiasmo por explorar la ciudad en bicicleta. Luego, frente al Museo Nacional Ferroviario, comentó en español sobre los vínculos históricos con Inglaterra, resaltando el equipaje proveniente del Reino Unido. Más adelante, en la Torre de los Ingleses, explicó el simbolismo de sus elementos arquitectónicos y heráldicos, recordando que la torre fue un regalo británico en 1910 por el centenario de Argentina.

El embajador del Reino Unido rindió homenaje

El embajador también rindió homenaje al legado comercial inglés al detenerse frente a la antigua sucursal de Harrods en la peatonal Florida. Aunque la tienda cerró en 1998, Cairns recordó su importancia histórica y manifestó su esperanza de futuras inversiones. En Puerto Madero, comparó la arquitectura local con la ciudad de Liverpool, evidenciando similitudes en materiales y diseño.

David Cairns enfatizó su interés en profundizar el entendimiento bilateral y acercarse a la vida cotidiana porteña
Durante todo el recorrido, Cairns enfatizó su interés en profundizar el entendimiento bilateral y acercarse a la vida cotidiana porteña: “Estamos aquí para descubrir y ser parte de la vida cotidiana de esta ciudad”. El paseo culminó junto a dos cabinas telefónicas británicas, donde anunció que cerraría la jornada con una taza de té, y expresó su felicidad por estar en Buenos Aires.

Cairns asumió oficialmente en septiembre, presentando sus cartas credenciales en el Palacio San Martín. Su trayectoria incluye más de 30 años en el Foreign, Commonwealth & Development Office, con experiencias en Asia, Europa y organismos multilaterales, y su último cargo fue como embajador en Suecia y vicepresidente de Equinor.

