Aprovechando el viento a favor

El gobierno provincial sigue aprovechando el empuje que le dejaron las recientes elecciones. Viento a favor, de cola. Completó en el Senado lo iniciado una semana antes en la Cámara de Diputados: la aprobación por cómoda mayoría del presupuesto provincial para el próximo año. Tanto éste como las leyes que lo complementan, avalúo fiscal e impositiva, pasaron sin mayores obstáculos también por la instancia de revisión.

¿Tiene relación la aprobación legislativa con el resultado electoral? De alguna manera sí, porque es muy reciente. Y porque el tratamiento con posterioridad a la votación ciudadana formó parte de la estrategia elegida por el oficialismo previendo la exitosa elección que tuvo y, con ella, una lógica pausa opositora tras un resultado en general muy pobre en las urnas.

De todos modos, como ya ocurrió una semana antes en Diputados, el resultado a favor fue importante, pero hubo unas pocas diferencias. Las más marcadas llegaron en este caso desde el PJ y el sector demócrata. Hubo más votos de rechazo para las leyes impositiva y de avalúo que para el presupuesto, que tuvo 35 votos a favor y sólo 3 en contra: dos del costado K del peronismo y del único representante del Partido Verde.

Todas posturas de sectores de la oposición, como señalábamos, golpeados luego de las recientes elecciones. Aunque en el caso del PJ, como se ha dicho ya varias veces, de algún modo el 26 de octubre “celebró” su lejano segundo lugar porque significó una gran recuperación luego de la pobrísima elección de 2023. Aunque no pudiendo evitar las vigentes diferencias internas, como que los dos votos negativos provinieron de otros tantos senadores “K”, desconectados en este caso del ala de los intendentes.

Cabe reparar en que el futuro del peronismo en todo el país está atado, de algún modo, a lo que haga y deje de hacer, aun estando detenida en uno de sus domicilios porteños, Cristina Fernández de Kirchner.

En ese desorden también está inmerso, como es lógico, el peronismo de Mendoza, que, no obstante, deberá atesorar muy bien lo logrado en octubre para, por lo menos, no perder más terreno y seguir manteniéndose como una alternativa al eje dominante, que tiene a cornejistas y libertarios en una contienda disimulada, pero para nada ficticia.

Imposible no conjeturar esto si nos detenemos en lo que ocurrió el viernes, con el faltazo cornejista al acto sanmartiniano de Petri en el Cerro de la Gloria y, además, la invitación que hizo el diputado nacional electo al intendente demarchista de Luján a sumarse al oficialismo provincial. Compromiso fuerte para Esteban Allasino, que tiene ya todo organizado para hacer campaña en febrero a favor de sus concejales departamentalizando al máximo la campaña en base a su propia gestión.

Detalles. Cornejo en lo suyo, mirando su gobierno en base a las obras con las que piensa llegar al final de su mandato. Petri buscando consolidar su estructura; la candidatura a gobernador en 2027 es una tentación grande.

Con el nuevo embajador

Volviendo al día a día de Cornejo, fue el primer gobernador convocado por el nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Se movió con rapidez el área de Recursos Institucionales del gobierno local, encargada de la organización del encuentro. De algún modo, distinción para el representante de las provincias en el Consejo de Mayo, aunque ahora digan en el gobierno nacional que desconfían de los miembros de dicho cuerpo porque trascendieron muchos más detalles de los previstos sobre las reformas pensadas por el Ejecutivo.

Cabe la duda. De todos modos, de ser cierta la versión se debe poner la mirada en el círculo cerrado que mantiene la base de la estructura libertaria, al punto de silenciar por un tiempo a quienes fueron convocados para representar a políticos, gobernantes provinciales, empresarios y gremialistas. Sólo uno por cada sector, pese a lo cual, según el oficialismo, ¡se filtran las novedades a incluir en las reformas! Problemático que piensen que entre los consejeros hay un “estómago resfriado”.

Cornejo sí dijo en una reunión reciente del Consejo Federal de Inversiones que “aún no hay un borrador definitivo” en dicho Consejo y que el documento final será presentado el 14 de diciembre, es decir, pocos días después de la renovación de miembros del Congreso. “Habrá acuerdos y diferencias. El país necesita reformas en lo laboral, fiscal e impositivo”, sostuvo el mendocino. Nada que no se sepa. De todos modos, la estrategia pasaría por no tocar más en esa mesa los temas que el Gobierno quiere que tengan tratamiento urgente en el Congreso a partir del 10 de diciembre (presupuesto, reforma laboral, etc.). Un medio dejó trascender que el conflicto se habría generado porque trascendieron detalles de una reforma educativa que se gestaría por iniciativa privada.

Volviendo al almuerzo de trabajo de Cornejo con el flamante embajador Lamelas, en el encuentro el Gobernador puso énfasis en la diversificación económica mendocina y en el potencial minero que asoma y que su gobierno está dispuesto a jerarquizar.

El mendocino y su anfitrión también aprovecharon la comida para tocar aspectos de la impronta reformista encarada por el gobierno de Javier Milei, base del entendimiento actual con Estados Unidos y fundamental para que las iniciativas provinciales trasciendan fronteras, como espera el gobierno de Mendoza.

No debe olvidarse que cuando todavía era senador y defendía ante el Congreso de EEUU su nominación para ser embajador en Argentina, Lamelas puso mucho énfasis en el interés del gobierno de Trump por los cambios promovidos aquí por la gestión libertaria. Se expresaba como claro militante de la estrategia norteamericana colocando a Milei como faro y referencia de la derecha política en esta parte del continente. Y anticipaba en aquel momento que ya como embajador estaría dispuesto a recorrer las provincias e interesar a cada gobernador en el alineamiento con su país. Por lo tanto, de algún modo este encuentro reciente fue una especie de avance para esa estrategia.

Queda por ver, de todos modos, qué tipo de exigencia parte definitivamente desde Washington en todo lo que se refiere al relacionamiento con China y otros países con los que la Argentina mantiene lazos comerciales importantes. Una situación que seguramente Cornejo y otros gobernadores consensuales buscarán atemperar para mantener relaciones y márgenes de negociación que no alteren el fuerte vínculo con la Casa Blanca. Por otra parte, porque la vinculación del sector privado argentino con los destinos comerciales no estadounidenses es muy fuerte.

