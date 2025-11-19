Lamelas elogió a Milei tras reunirse con Sturzenegger: "Las reformas pueden dinamizar la economía argentina"

El embajador estadounidense destacó las iniciativas del Gobierno y afirmó que la desregulación puede impulsar la innovación y atraer inversiones.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se reunió este miércoles con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Tras el encuentro elogió al presidente Javier Milei y a sus iniciativas, la cuales "tienen el potencial de dinamizar la economía argentina".

A través de su cuenta de X, el diplomático catalogó la reunión con el funcionario argentino como "excelente". Y señaló: "Hablamos cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio". En su mensaje, Lamelas reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a la administración libertaria: "EEUU apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto. MAAGA".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorARG/status/1991253370464539021&partner=&hide_thread=false Las reformas que impulsa @jmilei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina. Tuve una excelente reunión con @fedesturze donde hablamos cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos… pic.twitter.com/ISqrco26TY — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) November 19, 2025 Cabe recordar que, hace un par de días, el embajador había celebrado el acuerdo comercial firmado entre ambos países. "El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos", indicó.