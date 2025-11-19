Milei sonríe: tres diputados se sumaron a La Libertad Avanza y el Gobierno se acerca a la primer minoría

Los legisladores que ingresan al bloque oficialista son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero. El objetivo es seguir ampliando el espacio con gente del PRO.

La Libertad Avanza (LLA) volvió a mover el tablero legislativo este miércoles con la incorporación de tres diputados que decidieron sumarse al bloque oficialista, un paso que deja al espacio más cerca de convertirse en la primera minoría en la Cámara baja. El peronismo, por su parte, está siendo presionado.

Los legisladores que formalizaron su ingreso al bloque comandado por el presidente Javier Milei son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero, quienes habían conformado la bancada Liga del Interior tras romper con la UCR y mantenían un interbloque con LLA.

Lejos de conformarse, desde el oficialismo confirmaron a Noticias Argentinas que el objetivo es seguir ampliando el bloque y que ya avanzan conversaciones con dos diputados más: Verónica Razzni, ex PRO, y Alejandro Bongiovanni, actual legislador del mismo espacio.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

Bienvenidos @LuisPicat, @mariano_campero y @FedeTournier0 al bloque de La Libertad Avanza.



Junto a @MenemMartin seguimos sumando leones para aprobar las leyes que @JMilei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia. pic.twitter.com/z4t5HTfz7i — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 19, 2025 Cómo queda La Libertad Avanza en el Congreso El peronismo tendrá 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca Raúl Jalili puede armar un bloque propio con sus 4 diputados.