19 de noviembre de 2025 - 15:49

Milei sonríe: tres diputados se sumaron a La Libertad Avanza y el Gobierno se acerca a la primer minoría

Los legisladores que ingresan al bloque oficialista son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero. El objetivo es seguir ampliando el espacio con gente del PRO.

Tres dipuados se suman a La Libertad Avanza.

Tres dipuados se suman a La Libertad Avanza.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Libertad Avanza (LLA) volvió a mover el tablero legislativo este miércoles con la incorporación de tres diputados que decidieron sumarse al bloque oficialista, un paso que deja al espacio más cerca de convertirse en la primera minoría en la Cámara baja. El peronismo, por su parte, está siendo presionado.

Leé además

La diputada kirchnerista Valentina Morán fue la única que votó en contra del Presupuesto 2026 en la Legislatura mendocina.

Política en Off: stand up legislativo, el "voto digno" del kirchnerismo y una Corte en llamas

Por Redacción Política
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista, Pamela Verasay. 

¿De quién es el triunfo?: Alfredo Cornejo se refirió a la polémica generada entre Casado y el sector de Petri

Por Redacción Política

Los legisladores que formalizaron su ingreso al bloque comandado por el presidente Javier Milei son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero, quienes habían conformado la bancada Liga del Interior tras romper con la UCR y mantenían un interbloque con LLA.

Lejos de conformarse, desde el oficialismo confirmaron a Noticias Argentinas que el objetivo es seguir ampliando el bloque y que ya avanzan conversaciones con dos diputados más: Verónica Razzni, ex PRO, y Alejandro Bongiovanni, actual legislador del mismo espacio.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1991177342882869362?s=20&partner=&hide_thread=false

Cómo queda La Libertad Avanza en el Congreso

El peronismo tendrá 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca Raúl Jalili puede armar un bloque propio con sus 4 diputados.

Tampoco está claro qué postura tomará el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tiene siete legisladores que responden al mandatario de esa provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lorena Villaverde festejó la caída de granizo y luego debió salir a pedir disculpas.  

Una diputada de La Libertad Avanza "celebró" la caída de granizo en pleno desastre productivo: pidió perdón

Por Redacción Política
Luján de Cuyo y Ciudad se destacaron a nivel nacional entre los municipios con más votos para Javier Milei. Solo Santa Rosa y La Paz quedaron en manos del peronismo.

Dos municipios de Mendoza, entre las diez ciudades del país donde más votos sacó Milei

Por Jorge Yori
Julieta Metral tenía un cargo en el Poder Judicial pero renunció para asumir la banca.

La candidata de Milei que entró por sorpresa al Congreso tenía otro cargo pero renunció

Por Juan Carlos Albornoz
Las urnas de las elecciones 2025 son distribuidas por el Correo Argentino. Foto: Daniel Caballero

Escrutinio definitivo: esta es la diferencia final de la elección provincial con un "tercer puesto" inesperado

Por Jorge Yori