Una diputada de La Libertad Avanza "celebró" la caída de granizo en pleno desastre productivo: pidió perdón

La diputada electa Lorena Villaverde se grabó feliz mientras caía piedra en Alto Valle, Río Negro. Tras ello, cientos de críticas recayeron sobre su persona.

Lo que parecía un inofensivo video desató una ola de críticas, en medio de las pérdidas millonarias que el temporal dejó en la producción frutícola. En las imágenes, tomadas desde su casa en Cipolletti, la legisladora sonríe mientras muestra en su mano un puñado de granizo.

“¡Miren las piedras que están cayendo acá, qué hermoso!”, festeja en el video. La escena fue rápidamente viralizada y rechazada por cientos de usuarios que le reprochaban su falta de empatía hacia los productores de la región.

Embed Lorena Villaverde , senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza.



Así o más hija de puta... Disfruta de la caída de granizo en el Alto Valle, zona productiva frutihortícola por excelencia.



Que gran mierda son los políticos! pic.twitter.com/6WwG8C14Ph — Caviar y Mortadela (@Caviar2340) November 11, 2025 La tormenta del lunes por la tarde incluyó descargas eléctricas, abundante agua y piedra que afectó a chacras de distintas zonas del Alto Valle. Productores reportaron daños graves en sus cultivos, mientras las cámaras del sector comenzaron a relevar el impacto económico.

Pedido de disculpas Tras estar en el ojo de la tormenta, Villaverde publicó un nuevo video en redes sociales, donde pidió disculpas por su “espontaneidad”: “A veces la pasión con la que vivo me juega una muy mala pasada. Mi intención fue celebrar la fuerza de la naturaleza y no el daño que pudiera ocasionar. Todo lo contrario”.