Insólito: diputada libertaria, salpicada en la causa Espert, se hizo una rinoscopia para demostrar que no es "narcotraficante"

La diputada rionegrina Lorena Villaverde , candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) , decidió enfrentar las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico de una manera poco convencional: grabándose mientras se sometía a un test antidroga y una rinoscopia .

En un video publicado en sus redes sociales, Villaverde aparece entregando una muestra de orina y realizándose un estudio médico en la nariz , con el objetivo de despejar las sospechas que surgieron en torno a su figura.

“ Soy diputada nacional y me han dicho que soy narcotraficante. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién ”, afirma al inicio del video, antes de exhibir ante cámara los resultados del análisis, que —según sostiene— dieron negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y opiáceos .

Con tono desafiante, la legisladora concluye su mensaje afirmando: “ La confianza se gana con hechos, no con discursos ”.

La grabación rápidamente se viralizó y generó un intenso debate en redes sociales, donde abundaron tanto los comentarios de apoyo como las críticas y memes sobre la insólita estrategia elegida por la diputada para defenderse.

"No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopía", escribió junto al video subido en sus redes.

"Diga a cuánto está el gramo, que acá muchos deben querer saber”

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Vilma Ripoll protagonizó la semana pasada un fuerte cruce en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde apuntó directamente contra la legisladora y candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, a quien le lanzó una dura ironía: “Diga a cuánto está el gramo, que acá muchos deben querer saber”.

El comentario encendió la tensión en el recinto, en el marco de la polémica que involucra al diputado libertario José Luis Espert, presidente de la comisión, quien enfrenta denuncias por presunto financiamiento político con dinero del empresario estadounidense Fred Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición de la justicia de Texas por narcotráfico y lavado de dinero.

Ripoll sostuvo que Villaverde también mantiene vínculos con Machado, recordando además que la diputada fue detenida en 2002 en el estado de Florida con medio kilo de cocaína. La legisladora del FIT también remarcó que Villaverde es pareja de Claudio “Lechuga” Cicarelli, primo y supuesto testaferro del empresario acusado.

“Villaverde forma parte de la misma red narco criminal que rodea a Espert”, denunció Ripoll en su intervención, que generó un fuerte revuelo entre los presentes.

Además, la diputada trotskista aprovechó para cuestionar al propio Espert, a quien chicaneó por un reciente episodio durante una recorrida de campaña junto a Javier Milei en Lomas de Zamora, donde el economista fue increpado por manifestantes.

“Después de habernos dicho ‘Zurditos, van a correr’, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo ‘Cárcel o bala’. Entonces le pregunto: ¿cuál elige, cárcel o bala?”, cerró Ripoll, en uno de los momentos más tensos de la jornada legislativa.