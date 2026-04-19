Milei con Netanyahu: respaldó a Israel, elogió a Trump y firmó "tres Memorandos de Entendimiento"

El presidente Javier Milei aseguró que Israel y Argentina son “dos naciones unidas por los mismos valores”, durante una conferencia conjunta con el primer ministro Benjamin Netanyahu . El mandatario sostuvo que la relación bilateral está “fortalecida” .

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Además, Milei remarcó que ambos gobiernos trabajan para construir “un hemisferio más libre, seguro y próspero” , en línea con su política exterior. “Esto significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre”, expresó Milei, quien además hizo referencia al contexto internacional y destacó el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente.

En una conferencia junto a Benjamin Netanyahu en Israel, Javier Milei reafirmó su alineamiento internacional.

En una conferencia junto a Benjamin Netanyahu en Israel, Javier Milei reafirmó su alineamiento internacional

En su discurso, también recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina , y reafirmó el compromiso de su gestión con la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia. Por último, reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén , “cuando las condiciones lo permitan”, y subrayó la necesidad de mantener la unidad entre ambas naciones .

El canciller argentino Pablo Quirno anunció que el p residente Javier Milei y del Primer Ministro Benjamin Netanyahu firmaron “tres Memorandos de Entendimiento”. Además confirmó que ambas naciones trabajan en la lucha contra el terrorismo , a favor de la innovación y la productividad y en apoyo a empresas israelíes .

En detalle, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto señaló que el primer memorando está destinado a la cooperación en la lucha contra el terrorismo, al que calificó como “fundamental" para la “detección temprana” de su financiamiento en el mundo.

El presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, junto al canciller Pablo Quirno El presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, junto al canciller Pablo Quirno. Presidencia de la Nación

En segundo lugar, Quirno se refirió al trabajo conjunto en el campo de la Inteligencia Artificial “que nos da la posibilidad concreta de acceder a conocimiento aplicado, innovación y productividad”. Paralelamente, indicó que abrieron “una línea de crédito de 150 millones de dólares” destinadas a apoyar a empresas israelíes en Argentina.

Por último, expresó que con la Ministra de Transporte y Seguridad Vial israelí, Miri Regev, firmaron “el lanzamiento de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv”, operados por EL AL a partir de noviembre y la mejora del protocolo de servicios aéreos.

Fuerte cruce con un periodista

En paralelo, el presidente volvió a protagonizar un nuevo enfrentamiento con la prensa. Esta vez, apuntó contra el periodista Jorge Liotti, del diario La Nación, a quien calificó como “basura inmunda” en su cuenta de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2045915451092336714&partner=&hide_thread=false AQUÍ BASURA INMUNDA DE NUEVO MINTIENDO.

Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable.

CIAO! https://t.co/WbUa7C3dUe — Javier Milei (@JMilei) April 19, 2026

“Aquí basura inmunda mintiendo de nuevo”, escribió Milei, quien además extendió sus críticas a editores y propietarios del medio, a los que acusó de avalar “mentiras”. El mensaje fue publicado tras un intercambio originado por declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también cuestionó al periodista por sus comentarios sobre el rumbo económico del Gobierno.

Caputo había desmentido versiones sobre un supuesto pedido de acuerdo con gobernadores y sostuvo: “Se venían los mejores 18 meses en décadas”. El episodio se suma a una serie de cruces reiterados entre Milei y el periodismo, en un contexto de alta confrontación discursiva desde el inicio de su gestión.