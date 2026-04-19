Milei cantó "Libre" en Israel durante un ensayo por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei protagonizó un momento inesperado durante su visita oficial a Israel al cantar el tema “Libre”, de Nino Bravo , en un ensayo previo a la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel , realizada en el Monte Herzl .

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La participación del mandatario se dio en el marco de una intensa agenda diplomática y pocas horas después de su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu , en la que ratificó su “firme apoyo” a Israel en el contexto del conflicto en Medio Oriente, especialmente frente a Irán.

Fiel a su estilo, Milei replicó en Israel una escena similar a sus presentaciones en el Movistar Arena , donde ha participado junto a “La Banda Presidencial” , integrada por Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Joaquín Benegas Lynch y Marcelo Duclós .

En esta ocasión, el presidente se subió al escenario durante el ensayo y entonó el clásico de Nino Bravo, en un momento que rápidamente llamó la atención.

Además del gesto simbólico, el mandatario reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y firmó acuerdos para fortalecer la relación bilateral entre Argentina e Israel.

Embed En un nuevo viaje financiado con fondos públicos, Javier Milei cantó “Libre” durante un ensayo de la ceremonia por el Día de la Independencia en Israel pic.twitter.com/kNK2a19AWP — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) April 19, 2026

Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

La actividad oficial del Presidente continuará con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará un discurso. Luego, mantendrá un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Para el martes, Milei tiene previsto reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro. Más tarde, participará de la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel. Allí se especula que aparezca la interpretación de "Libre" del mandatario, ya que se trataría de una pregrabación del evento.

Posteriormente el presidente regresará a Argentina junto a su comitiva.