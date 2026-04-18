La imagen digital de Milei también cayó: su impacto en la red social X se desplomó 87%

QSocial Big Data , a través de su sistema de monitoreo estratégico QMonitor, presenta una nueva edición del Panorama digital argentino , un análisis en profundidad de la conversación digital en el país que combina etnografía digital y análisis de grandes volúmenes de datos.

Javier Milei viaja a Israel por tercera vez: se reunirá con Netanyahu y visitará el Muro de los Lamentos

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la fuerte caída de la vitalidad digital del presidente Javier Milei en la plataforma X . En diciembre de 2023, el presidente acumulaba 3,1 millones de acciones mensuales en su antigua fortaleza digital. En marzo de 2026, esa cifra se redujo a apenas 400.000 , lo que representa un desplome del 87% en 27 meses. X , concluye el informe, dejó de ser el territorio presidencial por excelencia. Paradójicamente, durante ese mismo período, el ecosistema de influenciadores libertarios en X multiplicó sus publicaciones.

Sin embargo, el informe advierte que esos esfuerzos se utilizan mayoritariamente para consolidar identidad interna y atacar adversarios, no para captar nuevos votantes. La comunidad oficialista habla cada vez más para adentro .

El cruce entre módulos del informe arroja un dato llamativo: el presidente registra un sentimiento más positivo cuando la conversación digital gira en torno a la economía que cuando se refiere a la política. En la agenda del módulo político, su sentimiento es 56% negativo . En cambio, en el módulo económico, ese balance se invierte y alcanza un 55,6% positivo . El gobierno l ogra instalar relatos de logro en el terreno económico -fallo YPF, datos de pobreza, reconocimiento internacional- pero pierde la batalla simbólica en el plano político cotidiano.

La economía continúa liderando en volumen de publicaciones dentro de la conversación digital argentina. Sin embargo, la guerra con Irán la duplica en términos de acciones ciudadanas. El dato que explica esta diferencia es contundente: el 68% de las interacciones sobre la guerra en Medio Oriente incluyen a Javier Milei.

Cuando el presidente aparece en la conversación sobre el conflicto, la negatividad sube 21 puntos. Los argentinos no leen la guerra como un conflicto externo, sino como una decisión política de su propio gobierno.

La batalla de la distribución

Los influenciadores oficialistas generan el doble de acciones que los opositores: 48,9 millones contra 21,7 millones. La brecha no es ideológica sino infraestructural: detrás hay comunidades organizadas, pauta digital, procesos automatizados y conducción política con objetivos claros. En TikTok, la diferencia es de 6 a 1.

La oposición no pierde la batalla de las ideas: pierde la batalla de la distribución. La economía es, de hecho, el único tema donde la oposición empata al oficialismo (39% contra 37,5%), y lo hace con un solo recurso: el testimonio, que derrota sistemáticamente al formato estadístico.

El dólar desapareció de la agenda digital

Un dato sorprendente es la práctica desaparición del dólar de la conversación digital, con apenas 16 publicaciones en todo el mes. En un país donde el tipo de cambio fue históricamente el termómetro del ánimo social, su ausencia es noticia. No porque el problema se haya resuelto, sino porque la relativa estabilidad cambiaria removió el detonante.