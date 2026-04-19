19 de abril de 2026 - 11:05

Donald Trump anunció "diálogo" en Pakistán, pero amenazó con destruir Irán: "Se acabó el señor amable"

El mandatario confirmó que una delegación estadounidense viajará a Medio Oriente para retomar las negociaciones. Sin embargo, en caso de que Irán no acepte un “trato”, asumió que “será un honor hacer lo que se debe hacer”.

Donald Trump inicia una nueva ronda de negociaciones.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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Según precisó el mandatario, los representantes estadounidenses arribarán a Islamabad el lunes por la noche, en la previa del vencimiento del acuerdo temporal que mantenía en pausa el conflicto. A su vez, también acusó al país iraní de “violar el alto al fuego tras presuntos ataques en el Estrecho de Ormuz”.

El anuncio fue publicado en su red social Truth, en paralelo a un operativo de seguridad para reforzar la zona diplomática de la capital pakistaní, donde ya se había desarrollado una primera ronda de conversaciones sin avances con el liderazgo iraní, encabezado por Mojtaba Khamenei.

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“Que se acabe la máquina de matar de Irán”, dijo

El republicano advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, Estados Unidos podría atacar la infraestructura iraní. "Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”, señaló.

“¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”, sumó el norteamericano.

Además, acusó a Irán de violar el alto el fuego tras dos incidentes registrados en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula una gran parte del petróleo mundial. “¡ES HORA DE QUE SE ACABE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN!", ratificó Trump.

En ese contexto, también relativizó las amenazas iraníes de cerrar ese paso estratégico y sostuvo que la situación terminaría perjudicando más a Teherán que a Washington, en medio de una escalada de tensión que mantiene en alerta a la región.

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