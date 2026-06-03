Netanyahu minimizó que Trump le haya dicho que está "jodidamente loco".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , restó importancia este miércoles a los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien admitió haberlo calificado como " jodidamente loco " durante una conversación telefónica vinculada a la situación en el Líbano .

Trump anunció un acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hezbolá pese a la tensión con Irán

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"Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos . Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común", afirmó Netanyahu durante una entrevista con la cadena CNBC.

El líder israelí destacó que, más allá de las diferencias puntuales, ambos gobiernos mantienen coincidencias en los temas centrales de la agenda internacional, especialmente en relación con Irán y su programa nuclear .

"Esta ha sido una relación estupenda, porque Trump ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Él me respeta, y yo a él", sostuvo.

Trump le dijo loco a Netanyahu por la guerra con el Líbano

Las declaraciones llegan después de que Trump confirmara públicamente que llamó "jodidamente loco" al israelí durante una llamada mantenida el lunes había expresado su malestar por los continuos enfrentamientos entre Israel y el grupo chiita Hizbulá en el sur del Líbano.

"Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano", explicó el mandatario estadounidense, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos, en el pódcast "Pod Force One", del diario New York Post.

líbano israel Trump quiere que cese el conflicto bélico entre Israel y Hezbolá para poder negociar con Irán.

La conversación se produjo en medio de los esfuerzos diplomáticos de Washington para impulsar una desescalada en la región. Tras esos contactos, Trump anunció que tanto Israel como Hizbulá se comprometían a reducir los ataques mutuos.

El conflicto también se encuentra vinculado a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Teherán había anunciado horas antes la suspensión de las conversaciones con Washington como respuesta a la ofensiva israelí en territorio libanés. Sin embargo, Trump negó que las negociaciones se hayan interrumpido y aseguró que continúan en marcha.

En las últimas semanas, ambas partes intercambiaron borradores para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

Estrecho de Ormuz, principal corredor marítimo del petróleo en el mundo El estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

Consultado sobre la posibilidad de que Irán renuncie definitivamente al desarrollo de armas nucleares, Netanyahu se mostró cauteloso. "Hay que asegurarse de que realmente lo hagan", afirmó.

Además, señaló que cualquier acuerdo deberá incluir mecanismos de control que permitan retirar el material nuclear iraní y desmantelar la infraestructura necesaria para su producción.

"(Irán) siempre miente, por eso hay que tener una forma de sacar el material nuclear y desmantelar su infraestructura. Creo que todo eso está sobre la mesa y que el presidente cree que puede conseguirlo mediante presión diplomática y negociaciones", concluyó el mandatario israelí.