La fuerte advertencia de Milei en un acto en Corporación América: "Habrá muchas más reformas"

El presidente Javier Milei anunció que su gestión continuará con nuevas reformas tras el respaldo de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. “Abrochensé los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”, afirmó durante su visita a la Corporación América, empresa donde trabajó previamente como economista, subrayando su intención de acelerar cambios en el país.

El mandatario destacó que los resultados del último mes, con 41% de los votos frente al 24% del peronismo, equivaldrían a una victoria de “primera vuelta” en una elección presidencial. Según Milei, este apoyo amplía las perspectivas para avanzar con reformas laborales, impositivas y del Código Penal, y acelerar su plan de cambios en el país.

Durante la exposición, Milei señaló que la segunda mitad de su mandato estará enfocada en generar condiciones para un crecimiento sostenido, con la colaboración activa del sector privado y la inversión local y extranjera. “Si hacemos las cosas bien, el mundo podría hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años”, afirmó, en referencia al Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que planea implementar.

"Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas". Javier Milei diserta en Corporación América El presidente también recordó que su gobierno debió enfrentar más de 40 leyes del Congreso que buscaban frenar su programa económico, mientras destacó que, pese a los obstáculos, su gestión logró estabilizar la macroeconomía y avanzar en medidas clave. "El país se pintó de violeta cuando muchos creían que el Gobierno caía", señaló, subrayando los logros obtenidos en los primeros dos años de mandato.