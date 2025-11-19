19 de noviembre de 2025 - 20:47

La fuerte advertencia de Milei en un acto en Corporación América: "Habrá muchas más reformas"

El presidente Javier Milei advirtió que su gobierno impulsará nuevas reformas tras el respaldo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre.

“Abróchense los cinturones”, el aviso de Milei.

“Abróchense los cinturones”, el aviso de Milei.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa y desató la polémica 

Cristina Kirchner defendió su foto con 9 economistas en su casa: "¿Cuál es el problema?"

Por Redacción Política
Tres dipuados se suman a La Libertad Avanza.

Milei sonríe: tres diputados se sumaron a La Libertad Avanza y el Gobierno se acerca a la primer minoría

Por Redacción Política

El mandatario destacó que los resultados del último mes, con 41% de los votos frente al 24% del peronismo, equivaldrían a una victoria de “primera vuelta” en una elección presidencial. Según Milei, este apoyo amplía las perspectivas para avanzar con reformas laborales, impositivas y del Código Penal, y acelerar su plan de cambios en el país.

Durante la exposición, Milei señaló que la segunda mitad de su mandato estará enfocada en generar condiciones para un crecimiento sostenido, con la colaboración activa del sector privado y la inversión local y extranjera. “Si hacemos las cosas bien, el mundo podría hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años”, afirmó, en referencia al Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que planea implementar.

Embed

El presidente también recordó que su gobierno debió enfrentar más de 40 leyes del Congreso que buscaban frenar su programa económico, mientras destacó que, pese a los obstáculos, su gestión logró estabilizar la macroeconomía y avanzar en medidas clave. “El país se pintó de violeta cuando muchos creían que el Gobierno caía”, señaló, subrayando los logros obtenidos en los primeros dos años de mandato.

Finalmente, Milei insistió en la importancia de la “batalla cultural” y en consolidar las tres anclas de su gestión: cambiaria, monetaria y fiscal, a las que sumó la política y la geopolítica. Además, adelantó que su gobierno se enfocará en aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y judicial, buscando un país con mayor libertad y seguridad para impulsar el crecimiento sostenido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei condecoró a Andrea Bocelli en Casa Rosada y el tenor ofreció un show para el Gabinete.

Milei condecoró a Andrea Bocelli en Casa Rosada y el tenor ofreció un show para el Gabinete

Por Redacción Política
Javier Milei condecorando a Andrea Bocelli en Casa Rosada.

Críticas en redes: video del incómodo momento de Milei al saludar a Andrea Bocelli en Casa Rosada

Por Redacción
Mariana Brey dijo que La Renga tenía que agradecerle a Javier Milei por hacerlos conocidos.

Mariana Brey dijo que La Renga era famosa solo por Milei y la destrozaron: "Vos sos conocida por ser el g..."

Por Redacción Espectáculos
Javier Milei impulsa un paquete de reformas del Estado. Archivo Los Andes

Encuesta: cuál es la reforma del Estado que la gente le pide de forma "urgente" a Javier Milei

Por Martín Fernández Russo