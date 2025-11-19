19 de noviembre de 2025 - 18:49

Cristina Kirchner defendió su foto con 9 economistas en su casa: "¿Cuál es el problema?"

La expresidenta se expresó en redes sociales tras la polémica foto que resultó con una restricción a sus visitas en su prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa y desató la polémica&nbsp;

Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa y desató la polémica 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ex presidenta Cristina Kirchner defendió hoy la reunión que mantuvo el lunes último con un grupo de economistas, cuestionó a los medios que criticaron el encuentro y tildó al mandatario Javier Milei de “aprendiz de carnicero”.

Leé además

Buscan acelerar el juicio contra Cristina Kirchner por la causa Cuadernos

Cuadernos: Casación busca acelerar el juicio contra Cristina Kirchner y exige que sea presencial

Por Redacción Política
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este jueves que varios de los imputados arrepentidos en la causa conocida como los “Cuadernos de las coimas” fueron “extorsionados” y sometidos a “tortura blanca”

Cristina Kirchner denunció que arrepentidos en la causa Cuadernos fueron "extorsionados y torturados"

Por Redacción Política

La ex mandataria afirmó desde las redes sociales que el “bestiario mediático” lanzó “un ataque” por una foto donde se la ve junto a nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Según explicó, los especialistas asistieron “autorizados” por el Tribunal, al señalar que “no recibe a nadie sin previa autorización”. Pese a esto, la Justicia decidió ponerle una restricción a las visitas de la exmandataria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1991208670047400220?s=20&partner=&hide_thread=false

Fernández de Kirchner consideró que la polémica no se debió a la cantidad de personas reunidas ni a que estuviera “haciendo política”, sino a que durante el encuentro se debatió sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI” y la situación económica del país bajo la gestión de Milei.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina “no deja de destruir empresas y puestos de trabajo” desde diciembre de 2023 y mencionó que entre noviembre de ese año y agosto último “desaparecieron 19.164 empresas” y “se destruyeron 276.624 empleos registrados”.

La ex presidenta comparó esos números con los resultados de administraciones peronistas anteriores y calificó las políticas actuales como “una catástrofe”.

Además, criticó la estrategia anti inflacionaria del oficialismo, al considerar que con “brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)”, consideró.

En el cierre del mensaje, apuntó también contra el Poder Judicial y volvió a cuestionar lo que describió como una articulación entre “bestiario mediático” y “bestiario judicial”.

“¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales… y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”, escribió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ex presidenta Cristina Kirchner

Causa Vialidad: la Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner

Por Redacción Política
Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia ordenó decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad

Por Redacción Política
La ex presidenta Cristina Kirchner 

La Justicia limitó las visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria tras una reunión con economistas

Por Redacción Política
Cristina Kirchner, Evita Perón, Néstor Kirchner y Juan Perón

Juicio al peronismo

Por Carlos Salvador La Rosa