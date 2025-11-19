Cristina Kirchner defendió su foto con 9 economistas en su casa: "¿Cuál es el problema?"

La ex presidenta Cristina Kirchner defendió hoy la reunión que mantuvo el lunes último con un grupo de economistas, cuestionó a los medios que criticaron el encuentro y tildó al mandatario Javier Milei de “aprendiz de carnicero”.

La ex mandataria afirmó desde las redes sociales que el “bestiario mediático” lanzó “un ataque” por una foto donde se la ve junto a nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Según explicó, los especialistas asistieron “autorizados” por el Tribunal , al señalar que “no recibe a nadie sin previa autorización”. Pese a esto, la Justicia decidió ponerle una restricción a las visitas de la exmandataria.

Fernández de Kirchner consideró que la polémica no se debió a la cantidad de personas reunidas ni a que estuviera “haciendo política”, sino a que durante el encuentro se debatió sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI” y la situación económica del país bajo la gestión de Milei.

No es la foto… es la Economía estúpido. El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU

En ese sentido, sostuvo que la Argentina “no deja de destruir empresas y puestos de trabajo” desde diciembre de 2023 y mencionó que entre noviembre de ese año y agosto último “desaparecieron 19.164 empresas” y “se destruyeron 276.624 empleos registrados”.

La ex presidenta comparó esos números con los resultados de administraciones peronistas anteriores y calificó las políticas actuales como “una catástrofe”.

Además, criticó la estrategia anti inflacionaria del oficialismo, al considerar que con “brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)”, consideró.

En el cierre del mensaje, apuntó también contra el Poder Judicial y volvió a cuestionar lo que describió como una articulación entre “bestiario mediático” y “bestiario judicial”.

“¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales… y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”, escribió.