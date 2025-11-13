Cristina Kirchner denunció que arrepentidos en la causa Cuadernos fueron "extorsionados y torturados"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este jueves que varios de los imputados arrepentidos en la causa conocida como los “Cuadernos de las coimas” fueron “extorsionados” y sometidos a “tortura blanca” durante la investigación, y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli , a quien acusó de haber actuado con “métodos propios de las dictaduras”.

“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”, expresó la ex mandataria en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

Cristina citó declaraciones del abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los imputados arrepentidos, quien aseguró que su cliente fue mantenido aislado durante casi un mes, con un reflector encendido las 24 horas y bajo vigilancia constante. “No sabía si era de día o de noche… él entra dentro del sistema de testigo protegido y nosotros no lo podíamos ver”, relató el letrado en declaraciones al canal TN.

La ex presidenta sostuvo que ese tipo de trato constituye “tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles”, y consideró que no se trató de un “exceso administrativo”, sino de un mecanismo de presión dentro de un esquema de persecución política. “Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”, afirmó.

Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados “arrepentidos” habría que llamarlos “extorsionados”. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos “extorsionados”, directamente fueron torturados. A uno de… pic.twitter.com/zF1YhMKi0M

En otro tramo de su mensaje, Cristina Kirchner apuntó contra Stornelli, a quien definió como “el que escribió el guion que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación”. También recordó que el fiscal fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque luego fue sobreseído por la Corte Suprema, a la que llamó “la Corte de los Tres”.

Además, vinculó la reapertura del expediente de los Cuadernos con un intento de desviar la atención pública en medio de la crisis económica. “La reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… es agenda judicial para la distracción: si no hay pan, que haya circo”, escribió.

Por último, la ex mandataria cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei, al señalar que el índice de inflación del 2,3 por ciento informado por el INDEC se encuentra en alza y que, anualizado, alcanza el 27,6 por ciento. Recordó que en 2015, al final de su gestión, “los salarios y las jubilaciones eran los más altos de América Latina” y “no se debía un solo dólar al FMI”.

También criticó el endeudamiento externo, citando declaraciones del empresario estadounidense Jay Bessent, quien calificó los préstamos a la Argentina como “un gran negocio” para Estados Unidos. Cristina Kirchner calificó esa situación como “colonialismo financiero con cómplices locales”.