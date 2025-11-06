Comienza el juicio contra Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: de qué la acusan

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzará a ser juzgada desde este jueves como presunta jefa de una asociación ilícita y cohecho , junto a otros 86 acusados , entre ellos exfuncionarios de su gobierno, empresarios y el remisero Oscar Centeno , autor de los famosos “ cuadernos ” que dieron nombre a la causa.

El proceso, considerado por la fiscalía como “ la investigación por corrupción más extensa de la historia judicial argentina ”, estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

El debate oral, que se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial , comenzará a las 9.30 y se extenderá, al menos, durante tres años .

Durante el primer mes, las audiencias se realizarán cada jueves , con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la causa central y sus expedientes conexos.

La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, sostuvo que “el caso Cuadernos es comparable solo con unas pocas investigaciones en el mundo ".

pj45 Cristina Fernández de Kirchner se conectará desde su casa en San José 1111. Web

Cristina Kirchner deberá conectarse al juicio por Zoom desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, pena que fue confirmada por la Corte Suprema este año.

Los acusados y los hechos

Entre los ex funcionarios que serán juzgados figuran el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

La acusación abarca 540 hechos de supuestos pagos ilegales de empresarios para obtener contratos de obra pública. En total, 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, llegarán al banquillo de los acusados.

Causa Cuadernos

Entre los nombres más resonantes del sector privado figuran Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

Las acusaciones y las penas

Según la investigación, habría funcionado una asociación ilícita dentro del Poder Ejecutivo Nacional destinada a recaudar sobornos de empresas de construcción, energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Los delitos que se juzgan incluyen asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, con penas que pueden llegar hasta 10 años de prisión.

Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero.

El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad.