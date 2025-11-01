1 de noviembre de 2025 - 12:37

Reapareció Alberto Fernández, defendió a Kicillof y anticipó: "Algún día contaré cómo fueron las cosas con Cristina"

El expresidente consideró que “pretender echarle la culpa” al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la derrota electoral del peronismo es “complicado”.

Alberto Fernández analizó la derrota electoral del peronismo.

El expresidente Alberto Fernández afirmó que “algún día” contará “cómo fueron las cosas” con la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que “pretender echarle la culpa” al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la derrota electoral del peronismo es “complicado”.

En una entrevista con AM 750, el exmandatario analizó la situación política del espacio y reconoció que el movimiento atraviesa “una etapa compleja”. “Este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos. Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, admitió.

Fernández sostuvo que al peronismo le cuesta “conectar con la sociedad” y que el desafío actual pasa por “no buscar culpables para sostener la unidad”. “Nos cuesta comprender la demanda, nadie se salva; no estamos logrando interpelar. Me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”, señaló.

Respecto al rol de Kicillof, pidió respeto y respaldo. “Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel es una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente”, afirmó.

También defendió a los intendentes y cuestionó las internas: “Los intendentes son grandes funcionarios cuando se los convoca. Hay que dejar de maltratarlos, no son soldaditos sino dirigentes políticos”.

En otro tramo de la entrevista, Fernández llamó a una renovación generacional dentro del peronismo. “Debe aparecer una generación de reemplazo, entre los reemplazados estoy yo. El peronismo necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años”, sostuvo.

Consultado sobre su vínculo con Cristina Kirchner, fue tajante: “Nunca reconocí a Cristina como jefa política, el único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aun cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia”.

Sobre una posible candidatura de Kicillof, opinó: “Para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar”.

Fernández también repasó su gestión y dejó algunas autocríticas: “Fuimos el gobierno con menor desocupación en democracia. Lamento mucho no haber podido contener la inflación. Decirle que no al FMI era una bandera y quise enarbolarla; endeudarse con el Fondo es mala idea, pero mucho peor hacerlo con el Tesoro”.

El expresidente denunció haber sido “víctima de un proceso de cancelación social donde los medios fueron grandes artífices” y aseguró que seguirá “peleando por la verdad”.

Finalmente, cerró con una definición sobre el presente político del espacio:

“Con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta. La unidad es necesaria, pero no suficiente. Hay que abrirle la puerta a una nueva dirigencia y terminar con el verticalismo.”

