El duro documento de Cristina contra Kicillof por haber desdoblado las elecciones: "Todos los gobernadores peronistas ganaron"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este viernes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y calificó como “un error político” la decisión de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.

En un extenso análisis de la derrota electoral del último domingo, la ex mandataria recordó que había advertido sobre las consecuencias de esa estrategia electoral.

“Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al Gobernador”, expresó Cristina Kirchner en sus redes sociales.

La dirigente peronista remarcó que su postura no respondía a cuestiones personales, sino a una evaluación política sobre el impacto de separar los comicios. Con esta declaración, la ex jefa de Estado reaviva las tensiones internas dentro del kirchnerismo tras el revés electoral en Buenos Aires.

La ex mandataria condenada por corrupción enumeró en 10 puntos los motivos por el cual no debería haber desdoblado. "Todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias. La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento", remarca en uno.

"La diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA, operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre. Nada nuevo bajo el sol", continuó CFK. Y agregó en el 4to punto: "Al viejo antiperonismo se le sumó otro factor: el miedo; un actor determinante ante la posibilidad de una crisis política que terminara agravando la ya terrible situación de la gente de a pie".

El documento completo de Cristina contra Kicillof

Por último Cristina aseguró que ella "vio venir" el triunfo de Milei: Para los “analistas y expertos” que hablan con el diario del lunes, les recuerdo que en el 2023, cuando nadie tenía en el radar a Javier Milei como posible presidente de los argentinos, sostuve en un programa televisivo, que la elección presidencial de ese año iba a ser una elección de tercios.