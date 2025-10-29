29 de octubre de 2025 - 22:35

Guillermo Moreno advirtió que "lo más probable es que vaya preso"

Moreno señaló que recibió esa información “de dirigentes de alto nivel político”. Además reveló que habló con Máximo Kirchner y Axel Kicillof recientemente.

Renunció el polémico Guillermo Moreno y se completa el cambio del equipo económico
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, brindó una entrevista radial este miércoles. En diálogo con Somos Radio AM 530, el exfuncionario aseguró que “lo más probable es que vaya preso”.

“La información me la da la política… dirigentes de mi máximo conocimiento, con los que hablé. No corresponde decir quiénes, pero tienen amplio conocimiento político. Existe la posibilidad de que ordenen mi detención próximamente”, explicó Moreno.

El exfuncionario kirchnerista detalló que habló recientemente con Máximo Kirchner, con quien conversó “de política, de futuro y de lo que hay que hacer”. Además mencionó que el próximo martes hay un almuerzo al que espera poder asistir.

Además reveló reveló que recibió un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof, gesto que dijo valorar “más allá de las diferencias políticas”. Y aclaró que “con Cristina no hablé”.

En la entrevista, el exsecretario también coincidió con el dirigente social Juan Grabois, al sostener que “si el Papa estuviese vivo, esto no pasaba…”. Esto último lo dijo en alusión a la situación política actual y a las tensiones internas dentro del peronismo.

