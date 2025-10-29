Un gobernador peronista se sumará a la reunión de mandatarios provinciales con Javier Milei

Se trata de una "mesa de diálogo" que fue convocada por el presidente a varios gobernadores. Sobre la invitación, fuentes cercanas al mandatario provincial peronista señalaron: “Vamos a ver a qué nos convocan”,

Las elecciones del pasado domingo no son cosas del pasado. Mientras el Gobierno se organiza para restructurar su gabinete, Javier Milei continúa con aire de victoria y buscar avanzar con sus reformas y proyectos a futuro.

Con ese objetivo, el presidente Javier Milei convocó a un grupo de gobernadores provinciales para mantener una “mesa de diálogo”. Lo que llamó la atención en las últimas horas, es la confirmación de asistencia de un mandatario provincial peronista.

Se trata de Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa. El político asistirá mañana a la reunión que organizó Milei. Desde el entorno de Ziliotto informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el gobernador arribará al encuentro con una postura expectante.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa. Cabe recordar que el peronismo en La Pampa obtuvo un ajustado triunfo en las elecciones que se definirá en el escrutinio definitivo. El frente Defendamos La Pampa consiguió el 44,59% de los votos, seguido muy de cerca por La Libertad Avanza (LLA), que alcanzó el 43,56%.