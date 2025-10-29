29 de octubre de 2025 - 20:57

Un gobernador peronista se sumará a la reunión de mandatarios provinciales con Javier Milei

Se trata de una "mesa de diálogo" que fue convocada por el presidente a varios gobernadores. Sobre la invitación, fuentes cercanas al mandatario provincial peronista señalaron: “Vamos a ver a qué nos convocan”,

El presidente Javier Milei, junto a gobernadores, cuando firmó el Pacto de Tucumán (2024). Foto archivo: Presidencia

El presidente Javier Milei, junto a gobernadores, cuando firmó el Pacto de Tucumán (2024). Foto archivo: Presidencia

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las elecciones del pasado domingo no son cosas del pasado. Mientras el Gobierno se organiza para restructurar su gabinete, Javier Milei continúa con aire de victoria y buscar avanzar con sus reformas y proyectos a futuro.

Leé además

marcelo tinelli aplaude la reforma laboral del gobierno: su guino a javier milei

Marcelo Tinelli aplaude la reforma laboral del Gobierno: su guiño a Javier Milei

Por Redacción Política
Viral de TikTok: el parecido con Javier Milei.

Se volvió viral en TikTok por "parecerse" al presidente y desató risas y comparaciones: "Milei de Temu"

Por Redacción

Con ese objetivo, el presidente Javier Milei convocó a un grupo de gobernadores provinciales para mantener una “mesa de diálogo”. Lo que llamó la atención en las últimas horas, es la confirmación de asistencia de un mandatario provincial peronista.

Se trata de Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa. El político asistirá mañana a la reunión que organizó Milei. Desde el entorno de Ziliotto informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el gobernador arribará al encuentro con una postura expectante.

Sergio Ziliotto (APN)
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.

Además señalaron que “vamos a ver a qué nos convocan”. Cabe recordar que el peronismo en La Pampa obtuvo un ajustado triunfo en las elecciones que se definirá en el escrutinio definitivo. El frente Defendamos La Pampa consiguió el 44,59% de los votos, seguido muy de cerca por La Libertad Avanza (LLA), que alcanzó el 43,56%.

Además, la provincia de La Pampa se encuentra en medio de un reclamo ante la Corte Suprema contra el Estado nacional por la deuda previsional que el Poder Ejecutivo mantiene con esa jurisdicción. La demanda motivó un pedido de audiencia por parte del máximo tribunal para una mediación entre las partes, que se llevará a cabo el 5 de noviembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los gobernadores serán recibidos por (de izq. a der.) Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Javier Milei recibirá a la mayoría de los gobernadores para discutir los proyectos que impulsa en el Congreso

Por Redacción Política
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, justificó que no se aplique la ley de financiamiento de universidades.

El Gobierno justificó por qué no se aplica la ley de financiamiento universitario: "Imposible cumplimiento"

Por Redacción Política
La CGT convocó a un paro nacional para el 10 de abril

La CGT define "su posición" ante la reforma laboral del Gobierno y prepara su renovación de autoridades

Por Redacción Política
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó formalmente la DIA de PSJ Cobre Mendocino acompañada por la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. 

Como será el recorrido legislativo de PSJ Cobre Mendocino y los demás proyectos vinculados a la minería

Por Martín Fernández Russo