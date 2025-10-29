Marcelo Tinelli aplaude la reforma laboral del Gobierno: su guiño a Javier Milei

Marcelo Tinelli volvió a generar repercusión política con un mensaje publicado en su cuenta de X, donde elogió la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El conductor, que actualmente conduce en streaming, reaccionó a la noticia con varios emojis de aplausos y la palabra “ excelente ”, en lo que muchos interpretaron como un claro guiño al Gobierno .

El gesto llamó la atención porque Tinelli había sido uno de los comunicadores más críticos del mandatario durante sus primeros meses de gestión. En septiembre de 2024, el conductor había expresado: “Sabe mucho de economía, pero es cero político”, al analizar el estilo de conducción del presidente. También había cuestionado “muchas veces actitudes muy violentas, él y su gente ”, marcando una distancia respecto del oficialismo.

Sin embargo, en las últimas semanas el conductor comenzó a modificar el tono de sus intervenciones públicas. A través de sus redes sociales, desplazó sus críticas del Gobierno hacia la figura de Cristina Kirchner , principal referente de la oposición, quien cumple prisión domiciliaria.

Tinelli compartió su malestar tras las elecciones legislativas del 26 de octubre , cuando la exvicepresidenta fue vista celebrando desde el balcón de su casa, pese a que su partido había sido derrotado en las urnas.

El mensaje de apoyo a Milei llegó en un momento clave, en medio del debate público por la reforma laboral . El proyecto propone una serie de cambios profundos en la legislación vigente, con la intención de “ modernizar ” las relaciones de trabajo y reducir los costos para las empresas.

Entre las modificaciones se incluye la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias mediante acuerdos en paritarias o convenios colectivos. También se prevé que las vacaciones puedan fraccionarse en períodos no menores a una semana y otorgarse en cualquier momento del año, garantizando al menos una temporada de verano cada dos años para cada trabajador.

En materia de indemnizaciones, se establece que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonarlas en hasta doce cuotas mensuales, con límites proporcionales a la sentencia judicial.

El proyecto impulsa además la digitalización de los trámites laborales, otorgando validez legal a recibos y documentos electrónicos, y amplía los medios de pago a plataformas digitales autorizadas.

Desde el Gobierno aseguraron que la reforma “no implica ir contra los derechos de nadie”, sino que apunta a “generar trabajo formal y competitivo, adaptado a la nueva economía”.