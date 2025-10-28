28 de octubre de 2025 - 22:20

Desde la CGT advirtieron que rechazarán la reforma laboral si es para "retroceder" en derechos adquiridos

Así lo anunció el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, sin todavía recibir un borrador oficial con los cambios. De todos modos, dejó en claro su postura.

Héctor Daer, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Héctor Daer, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Foto:

Infobae
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Héctor Daer, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo ( CGT), habló sobre la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei. Al respecto, adelantó que la CGT la rechazará si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.

Leé además

La Libertad Avanza busca postergar el debate del Presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir el Presupuesto y algunas reformas

Por Redacción Política
Cristina Kirchner será juzgada por la Causa Cuadernos. 

La Corte Suprema rechazó recursos de Cristina Kirchner y avaló el juicio por la causa Cuadernos

Por Redacción Política

En una entrevista radial, Daer señaló: “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”.

"Hoy tener un trabajador formalizado o informal da lo mismo", detalló en otro momento de su diálogo en Radio Con Vos 89.9. Y proyectó que "pretenden tener flexibilidad laboral para no pagar horas extras”.

Embed

Además, el referente de sanidad manifestó que la CGT no recibió hasta el momento un borrador oficial con los cambios que el Gobierno planea hacer en la ley laboral. Sin embargo, dejó en claro que no será aceptada una modificación que implique pérdida de derechos laborales.

Luego no se mostró ajeno a las elecciones del pasado domingo, al referirse al mal resultado electoral del peronismo. Sobre ese tema, el dirigente gremial cuestionó a la expresidenta Cristina Kirchner por haber bailado en el balcón de su departamento en medio de la derrota.

Embed

Y añadió: “Una cosa es saludar y otra bailar. No le cayó bien a nadie: estábamos perdiendo la elección”, advirtió Daer e intentó justificar la actitud de la exmandataria con el momento “delicado” que atraviesa el espacio. “Puede ser producto de que son momentos muy delicados personales y políticos de todos nosotros”, agregó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los gobernadores serán recibidos por (de izq. a der.) Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Javier Milei recibirá a la mayoría de los gobernadores para discutir los proyectos que impulsa en el Congreso

Por Redacción Política
la corte desestimo el recurso de fernando espinoza en la causa por abuso sexual y quedo al borde del juicio

La Corte desestimó el recurso de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual y quedó al borde del juicio

Por Redacción Política
La Corte Suprema ratificó las condenas a Guillermo Moreno.

Guillermo Moreno, condenado por amenazas y peculado: la Corte Suprema dejó firme las sentencias

Por Redacción Política
Iñaki Gutiérrez y el presidente Javier Milei (X).

Iñaki Gutiérrez aclaró que el propio Milei "maneja sus redes" y explicó cuál es su verdadero rol

Por Redacción Política