Desde la CGT advirtieron que rechazarán la reforma laboral si es para "retroceder" en derechos adquiridos

Así lo anunció el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, sin todavía recibir un borrador oficial con los cambios. De todos modos, dejó en claro su postura.

Héctor Daer, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo ( CGT), habló sobre la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei. Al respecto, adelantó que la CGT la rechazará si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.

En una entrevista radial, Daer señaló: “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”.

"Hoy tener un trabajador formalizado o informal da lo mismo", detalló en otro momento de su diálogo en Radio Con Vos 89.9. Y proyectó que "pretenden tener flexibilidad laboral para no pagar horas extras”.

Embed "Hoy tener un trabajador formalizado o informal da lo mismo"



Héctor Daer, co-secretario general de la CGT, sobre la reforma laboral de Milei, aseguró que "pretenden tener flexibilidad laboral para no pagar horas extras” pic.twitter.com/FZJh6fPBNi — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 28, 2025 Además, el referente de sanidad manifestó que la CGT no recibió hasta el momento un borrador oficial con los cambios que el Gobierno planea hacer en la ley laboral. Sin embargo, dejó en claro que no será aceptada una modificación que implique pérdida de derechos laborales.

Luego no se mostró ajeno a las elecciones del pasado domingo, al referirse al mal resultado electoral del peronismo. Sobre ese tema, el dirigente gremial cuestionó a la expresidenta Cristina Kirchner por haber bailado en el balcón de su departamento en medio de la derrota.