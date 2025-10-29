29 de octubre de 2025 - 10:14

Hay diferencias de 1.000 votos: ocho provincias esperan el escrutinio definitivo que podría cambiar bancas y ganadores

Las jurisdicciones donde la disputa se mantiene abierta son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz, todas con diferencias mínimas entre las principales fuerzas políticas.

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comenzó en las últimas horas bajo la supervisión del Poder Judicial

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comenzó en las últimas horas bajo la supervisión del Poder Judicial, y al menos ocho provincias se mantienen en vilo ante la posibilidad de que los resultados finales alteren la distribución de bancas e, incluso, el nombre de algunos ganadores.

En La Rioja y Santa Cruz, por ejemplo, la ventaja entre el primero y el segundo fue de menos de 1.000 votos, mientras que en Buenos Aires —donde Diego Santilli (LLA) se impuso sobre Jorge Taiana (UxP)— el margen fue de 46.000 sufragios, aunque el recuento de los votos nulos (206.177), recurridos (4.277) e impugnados (2.122) podría modificar el reparto de bancas.

En Río Negro, los libertarios vencieron por apenas 2.101 votos; en Corrientes, el oficialismo del gobernador Gustavo Valdés se impuso por 6.754; y en Chaco, la diferencia fue de 4.741 votos a favor de La Libertad Avanza, resultado que el peronismo, encabezado por Jorge Capitanich, todavía no reconoce.

El foco del recuento definitivo estará en los votos nulos, impugnados y recurridos, además del pequeño porcentaje de mesas que no se incluyen en el conteo provisorio a cargo del Poder Ejecutivo.

A esto se suma que, por ser la primera elección con Boleta Única de Papel (BUP) en gran parte del país, podrían haberse producido errores de conteo en algunas mesas, lo que abre la posibilidad de que los resultados se modifiquen una vez finalizado el escrutinio definitivo.

Con márgenes tan ajustados, el resultado final en algunas provincias podría redefinir el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso Nacional.

