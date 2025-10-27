27 de octubre de 2025 - 13:07

Santilli confirmó que cumplirá su promesa y se pelará en vivo junto al Gordo Dan

El diputado nacional y ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires confirmó este lunes que cumplirá la promesa que hizo la semana pasada de cortarse el pelo si lograba imponerse en los comicios.

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, había dicho Santilli durante su participación en La Misa, el programa de streaming del libertario Gordo Dan.

Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, había dicho Santilli durante su participación en La Misa, el programa de streaming del libertario Gordo Dan (Daniel Parisini), donde selló el pacto con un apretón de manos.

La apuesta, aclaró entonces, estaba centrada en el resultado de la elección bonaerense, y el acuerdo era cumplirla en vivo este lunes en el mismo programa.

Consultado esta mañana por Radio Rivadavia, el diputado del PRO confirmó que honrará lo prometido:

“Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño del corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró en diálogo con el programa Esta mañana, que conduce Ignacio Ortelli.

Santilli, uno de los protagonistas de la jornada electoral del domingo, se impuso en Buenos Aires y ahora suma un nuevo desafío político... y estético.

