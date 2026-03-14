Cornejo finalizó su agenda en Nueva York con un balance positivo para las inversiones

Tras una semana de intensas gestiones en los Estados Unidos , el Gobernador Alfredo Cornejo finalizó su agenda en el marco de la Argentina Week llevada a cabo fen Nueva York , donde fue invitado por el presidente Javier Milei.

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Acompañado por una comitiva técnica que incluyó a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al legislador Lisandro Nieri, el mandatario mendocino realizó un balance favorable sobre el posicionamiento de la provincia ante los mercados internacionales.

Durante la misión, Cornejo mantuvo reuniones de alto nivel con entidades como Morgan Stanley y Deutsche Bank , además de dialogar con autoridades de First Quantum Minerals , una de las principales productoras de cobre del mundo. El objetivo central fue presentar a Mendoza como un destino estratégico para proyectos de energía, minería, petróleo y turismo.

Al realizar un balance de las jornadas, el Gobernador afirmó que “Mendoza pudo mostrar sus potencialidades, su economía, sus cambios y los proyectos que estamos desarrollando en materia de turismo, minería y petróleo, tanto convencional como no convencional” .

Según explicó el mandatario, el diferencial de la provincia radica en su trayectoria de orden financiero y respeto a las normas, algo que fue validado por los interlocutores extranjeros.

“En varias reuniones reconocieron a Mendoza como una provincia que ha hecho bien las cosas”, subrayó Cornejo, añadiendo que los inversores “nos ven como una plaza segura y estable para desarrollar proyectos de inversión”.

Para el Gobernador, esta percepción de seguridad jurídica e institucional no es un activo menor, sino una ventaja competitiva: “Ese reconocimiento es una marca que Mendoza no debe perder y que tiene que tener continuidad en el tiempo”.

La participación de la provincia en este foro también sirvió para apuntalar el rumbo macroeconómico del país. Cornejo puso en valor la coordinación con las autoridades nacionales para mostrar un frente unido hacia la apertura económica.

En ese sentido, destacó que “el inversor internacional valora que Argentina esté retomando un camino de inserción en el mundo, con reformas que buscan generar previsibilidad y estabilidad para las inversiones”.

Finalmente, el mandatario insistió en que estos viajes forman parte de una estrategia de mediano y largo plazo para fortalecer el empleo y el desarrollo local.

“Son agendas que requieren continuidad. Se trata de mostrar quiénes somos, cuáles son nuestros proyectos y qué oportunidades ofrece la provincia para el desarrollo de inversiones productivas”, concluyó el Gobernador antes de emprender el regreso a Mendoza.