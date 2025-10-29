"Tinelli HDP": el cantito del público que incomodó a Tini Stoessel y reavivó la pelea con el conductor

Durante su reciente show de "Futttura" en Tecnópolis , Tini Stoessel vivió un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un comentario al aire “Tinelli HDP” y la reacción de la cantante justo en el tema donde habla, por primera vez, de la pelea entre el conductor y su padre, el productor Alejandro Stoessel.

Mientras se preparaba para interpretar “ Ángel ”, una de las canciones más personales y polémicas de su álbum “Un mechón de pelo”, el público comenzó a corear insultos contra Marcelo Tinelli . La reacción de Tini no pasó desapercibida: sonrió en silencio, sin intervenir ni detener el cántico, lo que fue tomado como un gesto que reavivó la histórica rivalidad.

"Ángel" hace referencia directa a la etapa más dura que vivió la familia de Tini a raíz del conflicto judicial entre su papá y Tinelli , cuando ambos eran socios en Ideas del Sur y surgió una disputa por los derechos de “Patito Feo”, la serie juvenil furor en Argentina en 2007.

La pelea judicial comenzó en 2009 , cuando Alejandro Stoessel reclamó la autoría del programa, exigiendo un resarcimiento económico y reconociendo propiedad intelectual. El caso se extendió por años hasta que en 2015 la Cámara Civil y Comercial Federal falló a favor de Tinelli.

Stoessel debió afrontar los costos del proceso. Legalmente, el expediente quedó cerrado, pero la relación personal nunca se recompuso y, según contaría casi diez años después Tini en su tema, le costaría a la familia entrar en una profunda crisis económica de la que solo salieron cuando ella consiguió el papel de “Violetta” para Disney.

Incluso, el tema menciona implícitamente a Tinelli, en un fragmento: “Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse”. Si bien la letra oficial dice “amarse” los fanáticos lo interpretan como “Marce” por el nombre del conductor.

La respuesta de Marcelo Tinelli a Tini Stoessel

Marcelo Tinelli habló sobre la canción de Tini Stoessel y reconoció que la situación le afectó de gran manera. En diálogo con Ángel de Brito, señaló que no sintió bronca: “Me dolió porque mis hijas la quieren, son amigas de ella. Y entiendo que ella haya vivido un mal momento por lo que pasó su papá”.

Tinelli también dio su versión sobre el conflicto con Alejandro Stoessel. Contó que, según él, la salida laboral fue en buenos términos y que la demanda por “Patito Feo” lo sorprendió: “Ale trabajó como director artístico en la productora. Terminamos bien, se le pagó. Después salió lo de que él era dueño de la idea y fue contra mí. No entendí por qué”.