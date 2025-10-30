30 de octubre de 2025 - 13:25

Los emotivos posteos de Gianinna y Dalma por el cumpleaños de Diego Maradona

Este 30 de octubre, estaría cumpliendo 65 años Diego Maradona y sus hijas le dedicaron un emotivo posteo en redes sociales.

Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años.

Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Este jueves 30 de octubre, Diego Maradona hubiera cumplido 65 años. En la actualidad despierta el máximo recuerdo y afecto de toda la patria y el universo futbolero. Controvertido, humano, pasional, genio, único. Por motivo de su natalicio sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.

Leé además

El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares. 

Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona a pesar de la polémica en redes
Diego Armando Maradona cumpliría 65 años

Diego Maradona cumpliría 65 años: homenajes, recuerdos y emoción en todo el mundo

Por Nicolás Salas

Diego falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.

Diego Maradona
Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años.

Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años.

El posteo de Dalma y Gianinna Maradona para Diego

Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla - que hace alusión Boca y la foto en la que una pequeña Dalma está juntando flores para regalarle a Diego-, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.

Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro (entregado en 1995 de modo honorífico por su trayectoria), con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.

La moneda tiene como motivo principal “un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales” según comunicó el BCRA.

Diego Maradona
El segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en 1986 inspir&oacute; a una nueva moneda.

El segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en 1986 inspiró a una nueva moneda.

Sin embargo, el lanzamiento generó polémica en redes debido a que en su comunicado, el BCRA no nombró en ningún momento a Diego Armando Maradona, el autor del famoso gol. Esto, según informaron, se debe a que los derechos por la marca del ídolo argentino podrían haber causado problemas legales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

Los últimos posteos de Lowrdez Fernández antes de que su madre denunciara la desaparición

Por Agustín Zamora
El nuevo thriller erótico de Prime Video con Sydney Sweeney 

El thriller erótico con Sydney Sweeney que ya está disponible en Prime Video

Por Redacción Espectáculos
Netflix anunció el cronograma de estreno de Stranger Things 5

Stranger Things 5: estas son las raras fechas de estreno de los 9 capítulos en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La Negra Vernaci tiene un solo hijo, llamado Vicente.

Así luce hoy Vicente de la Negra Vernaci: ¿a qué se dedica?

Por Agustín Zamora