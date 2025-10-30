Los emotivos posteos de Gianinna y Dalma por el cumpleaños de Diego Maradona

Este 30 de octubre, estaría cumpliendo 65 años Diego Maradona y sus hijas le dedicaron un emotivo posteo en redes sociales.

Este jueves 30 de octubre, Diego Maradona hubiera cumplido 65 años. En la actualidad despierta el máximo recuerdo y afecto de toda la patria y el universo futbolero. Controvertido, humano, pasional, genio, único. Por motivo de su natalicio sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.

Diego falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.

Diego Maradona Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años. web El posteo de Dalma y Gianinna Maradona para Diego Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla - que hace alusión Boca y la foto en la que una pequeña Dalma está juntando flores para regalarle a Diego-, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.

Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro (entregado en 1995 de modo honorífico por su trayectoria), con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.

Diego Maradona Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años. web Diego Maradona Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años. web Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata de la Copa Mundial FIFA 2026 y ya está agotada. Se vendieron los 2.500 ejemplares y que costaban 235.000 pesos. El furor entre los coleccionista logró que se agotara en horas.