Diego Maradona cumpliría 65 años: homenajes, recuerdos y emoción en todo el mundo

Este 30 de octubre se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona , el futbolista que cambió para siempre la historia del fútbol argentino y mundial. A casi cinco años de su muerte, su figura sigue presente en cada cancha, en cada canción y en cada homenaje que los clubes, hinchas y excompañeros multiplicaron en las redes sociales.

La cuenta oficial de la Selección Argentina fue una de las primeras en recordarlo con un emotivo mensaje acompañado de imágenes del Diez con la celeste y blanca: “Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables . Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos” .

Boca Juniors, club con el que Maradona mantuvo un lazo inseparable, publicó un video con la introducción y el estribillo de “Maradó”, la canción de Los Piojos que lo inmortalizó. Las imágenes mostraron al Pelusa como futbolista y también como hincha xeneize. El posteo se realizó a las 10:10, un guiño al icónico número de su camiseta.

Horas antes, en la asamblea de socios que se extendió hasta pasada la medianoche en la Bombonera, los hinchas recordaron al ídolo entonando viejos cánticos. Entre ellos, uno que marcó época desde su llegada a Boca en 1981: “Vale 10 palos verdes, se llama Maradona , y todas las Gallinas le chupan bien las bolas. Y cuando va a la cancha, La 12 le agradece , todo lo que Dieguito se merece”, reza el viejo cántico como tributo espontáneo de los socios que reflejó, una vez más, la devoción popular que rodea su figura.

Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys y Gimnasia La Plata , clubes del fútbol argentino por los que pasó como jugador o entrenador, también compartieron mensajes conmemorativos. El Bicho, club que lo vio nacer futbolísticamente, publicó un video titulado “Pelusa eterno” con imágenes de sus inicios en La Paternal.

La Asamblea en Boca se frenó para cantar por Diego en el día de su cumpleaños pic.twitter.com/P73Dj6PnWv

Desde Italia, el Napoli, donde es leyenda absoluta, hizo una serie de publicaciones desde la medianoche. En una de ellas se lo ve subiendo las escaleras del túnel hacia el campo del estadio que hoy lleva su nombre. Más tarde, difundieron una recitación de la letra de la famosa canción de Rodrigo, símbolo de su legado napolitano.

image

El Sevilla, otro de los clubes en los que jugó, lo recordó con una imagen del Diez vistiendo la camiseta del conjunto andaluz en el Ramón Sánchez Pizjuán durante la temporada 1992/1993.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SevillaFC/status/1983853255537865025&partner=&hide_thread=false Hoy El Diego cumpliría 65 años...



Feliz cumpleaños, allá donde estés, @maradona #WeAreSevilla pic.twitter.com/QsFukKO9Pr — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2025

El mensaje de Caniggia: “Gracias amigo, gracias Maradona”

Entre los homenajes personales, uno de los más destacados fue el de Claudio Caniggia. El Pájaro, socio de Diego dentro y fuera del campo, compartió en Instagram una foto en la que se los ve abrazados tras un gol ante Nigeria en el Mundial de Estados Unidos 1994. “Creo que era muy temprano para despedirte. Creo que las palabras quedan cortas. Fue un honor y un privilegio haberte acompañado. Gracias amigo, gracias Maradona”, escribió Caniggia.

image

A 65 años de su nacimiento, Maradona sigue siendo más que un recuerdo, es parte de la identidad nacional y del imaginario colectivo del fútbol mundial. Su legado, celebrado desde La Paternal hasta Nápoles, desde la Bombonera hasta el Sánchez Pizjuán, demuestra que el paso del tiempo no borra a los ídolos que nacen del pueblo. En cada rincón del planeta, este 30 de octubre vuelve a escucharse su nombre y reflota un amor indescriptible, tan vivo como Diego, que sigue jugando en la memoria de todos.