30 de octubre de 2025 - 10:32

"No es la persona adecuada": Franco Colapinto fue cuestionado por un medio británico y piden su reemplazo

Franco Colapinto espera la confirmación oficial para 2026, mientras en Europa sugieren evaluar a Lawson o Tsunoda antes de definir su continuidad en la F1.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue generando debate. Mientras el anuncio oficial de Alpine aún no llega, uno de los medios más críticos con el piloto argentino volvió a cuestionar su continuidad en la escudería francesa.

Leé además

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia se miden por la final de la Copa Argentina

Definido: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

Por Cristian Reta
Antolín González, el joven que soñaba con llegar a la F1 y que mató a su padre.

Soñaba con llegar a la Fórmula 1 y confesó que degolló a su padre

Por Cristian Reta

En las últimas horas, el portal británico Racing News 365, que ya había publicado notas polémicas sobre el joven de Pilar, difundió un nuevo artículo en el que pidió al equipo “esperar” antes de confirmar su alineación para 2026. El texto, firmado por el periodista especializado Samuel Coop, fue contundente desde el inicio: “Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia”, escribió.

Diseño sin título - 2025-10-28T134644.182
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Críticas y comparaciones a Franco Colapinto

En su análisis, Coop reconoció que el argentino “ha mostrado destellos de velocidad”, aunque sostuvo que “a menudo debe sobrepasar sus límites para aprovecharla, lo que lo lleva a cometer errores”. Según el periodista, esa característica habría consolidado una “reputación de piloto propenso a los errores, respaldada por pruebas contundentes”.

El artículo además planteó que Alpine debería estar atento a las decisiones de Red Bull sobre sus pilotos de reserva, y consideró que Liam Lawson y Yuki Tsunoda serían “mejores opciones” que Colapinto. “Cualquiera de los dos representaría una mejora tangible respecto al argentino”, afirmó Coop, quien insistió en que “Alpine puede permitirse el lujo de esperar” y que “la urgencia no es un factor relevante”.

Cuál es el contexto dentro de Alpine

A pesar del tono crítico, el propio medio reconoció que Colapinto es el piloto mejor posicionado para continuar en Alpine el próximo año. Según Racing News 365, el argentino superó con claridad a Paul Aron y Jack Doohan en rendimiento y demostró una notable evolución en las últimas carreras de la temporada.

pintodecola
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Por otra parte, la publicación generó una fuerte reacción entre los seguidores de Colapinto, que colmaron la sección de comentarios en defensa del piloto argentino. Muchos usuarios cuestionaron el tono del artículo y recordaron que las críticas hacia el joven de 21 años se repiten desde su debut en la categoría.

Otros señalaron los antecedentes del medio británico y remarcaron que las afirmaciones sobre fallas técnicas o errores del corredor fueron desmentidas en más de una ocasión por fuentes oficiales.

Lo cierto es que, con el anuncio de Alpine cada vez más cerca, las opiniones en torno al futuro de Franco Colapinto siguen divididas. Mientras los fanáticos confían en que el equipo ratifique su continuidad, algunos medios insisten en mantener abierta la discusión sobre quién ocupará el segundo asiento en 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Racing y los millones que perdió tras caer en semis de Libertadores

Una fortuna: la escandalosa suma de dinero que perdió Racing por no llegar a la final de la Copa Libertadores

Por Cristian Reta
Flavio Briatore y el elogio a Franco Colapinto

¿Se disculpó con Gasly? Se conocieron detalles de Franco Colapinto y su charla interna en Alpine

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Anuncio inminente: Franco Colapinto se perfila como titular de Alpine en 2026

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

"50 vueltas arrastrándome": el lamento de Franco Colapinto tras finalizar último en México

Por Cristian Reta