"No es la persona adecuada": Franco Colapinto fue cuestionado por un medio británico y piden su reemplazo

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue generando debate. Mientras el anuncio oficial de Alpine aún no llega, uno de los medios más críticos con el piloto argentino volvió a cuestionar su continuidad en la escudería francesa.

En las últimas horas, el portal británico Racing News 365 , que ya había publicado notas polémicas sobre el joven de Pilar, difundió un nuevo artículo en el que pidió al equipo “esperar” antes de confirmar su alineación para 2026. El texto, firmado por el periodista especializado Samuel Coop , fue contundente desde el inicio: “Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia”, escribió.

En su análisis, Coop reconoció que el argentino “ha mostrado destellos de velocidad” , aunque sostuvo que “a menudo debe sobrepasar sus límites para aprovecharla, lo que lo lleva a cometer errores”. Según el periodista, esa característica habría consolidado una “reputación de piloto propenso a los errores, respaldada por pruebas contundentes”.

El artículo además planteó que Alpine debería estar atento a las decisiones de Red Bull sobre sus pilotos de reserva, y consideró que Liam Lawson y Yuki Tsunoda serían “mejores opciones” que Colapinto. “Cualquiera de los dos representaría una mejora tangible respecto al argentino”, afirmó Coop, quien insistió en que “Alpine puede permitirse el lujo de esperar ” y que “la urgencia no es un factor relevante”.

A pesar del tono crítico, el propio medio reconoció que Colapinto es el piloto mejor posicionado para continuar en Alpine el próximo año. Según Racing News 365, el argentino superó con claridad a Paul Aron y Jack Doohan en rendimiento y demostró una notable evolución en las últimas carreras de la temporada.

pintodecola Franco Colapinto, piloto de Alpine Gentileza

Por otra parte, la publicación generó una fuerte reacción entre los seguidores de Colapinto, que colmaron la sección de comentarios en defensa del piloto argentino. Muchos usuarios cuestionaron el tono del artículo y recordaron que las críticas hacia el joven de 21 años se repiten desde su debut en la categoría.

Otros señalaron los antecedentes del medio británico y remarcaron que las afirmaciones sobre fallas técnicas o errores del corredor fueron desmentidas en más de una ocasión por fuentes oficiales.

Lo cierto es que, con el anuncio de Alpine cada vez más cerca, las opiniones en torno al futuro de Franco Colapinto siguen divididas. Mientras los fanáticos confían en que el equipo ratifique su continuidad, algunos medios insisten en mantener abierta la discusión sobre quién ocupará el segundo asiento en 2026.