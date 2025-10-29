29 de octubre de 2025 - 10:41

Soñaba con llegar a la Fórmula 1 y confesó que degolló a su padre

Se trata de Antolín González, una promesa del automovilismo español que aseguró cometer el parricidio en defensa propia.

Antolín González, el joven que soñaba con llegar a la F1 y que mató a su padre.

Antolín González, el joven que soñaba con llegar a la F1 y que mató a su padre.

El pasado 5 de julio, en la localidad española de Aranda de Duero, Antolín González, expiloto español de automovilismo de 23 años, exsubcampeón de la Fórmula 3 asiática y que soñaba con correr en la Fórmula 1, fue noticia tras encontrarse a su padre muerto en su domicilio.

Lo cierto es que el joven fue el principal apuntado por este suceso y fue acusado de parricidio. La principal novedad por estas horas es que el corredor confesó finalmente ser el autor del parricidio.

Antolín González, la promesa española acusada de asesinar a su padre
Antolín González, el joven que soñaba con competir en la Fórmula 1 y que es acusado de asesinar a su padre

Antolín González, el joven que soñaba con competir en la Fórmula 1 y que es acusado de asesinar a su padre

La confesión de Antolín González y los detalles del macabro parricidio

González declaró esta semana ante el Juzgado de Instrucción N°2 de Aranda de Duero, una localidad de unos 33.000 habitantes en la provincia de Burgos, en España. En su testimonio, el expiloto admitió los hechos, pero aseguró que actuó en defensa propia.

De acuerdo con lo expuesto, su padre fue el primero en tomar el cuchillo durante una discusión en la nave industrial donde funcionaba la empresa familiar de venta de aceitunas y encurtidos.

image

Tras esto, se produjo un forcejeo y el hombre de 56 años acabó con una puñalada mortal en el cuello. Luego del ataque, el expiloto escapó del lugar y tiró el arma al río Arandilla, cercano al sitio del crimen. Horas más tarde fue detenido en la pedanía de Sinovas “sin oponer resistencia”, según reportes.

De confirmarse la versión de Antolín, el muchacho podría beneficiarse con una reducción de pena al considerarse que actuó en defensa propia. Por el momento, el corredor continúa detenido a la espera del juicio que determinará su responsabilidad en el crimen que conmocionó a la comunidad automovilística española.

Antolín González, la promesa española acusada de asesinar a su padre
Antolín González, la promesa española acusada de asesinar a su padre

Antolín González, la promesa española acusada de asesinar a su padre

Quién es Antolín González, el joven que soñaba con la Fórmula 1 y que está detenido

Antolín González era considerado en España como una promesa del mundo del automovilismo desde temprana edad, cuando batió el récord de la pista de Villariezo a bordo de un karting.

Embed

Posteriormente se dio el lujo de competir en Fórmula 4 y Fórmula 3 donde llegó a correr en un campeonato en Asia en el que logró ser subcampeón. Lamentablemente, el viejo anhelo de competir en Fórmula 1 quedó trunco debido a falta de apoyo económico, pese a que demostraba unas grandes condiciones y era considerado como uno de los jóvenes prometedores de su generación.

