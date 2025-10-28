28 de octubre de 2025 - 12:09

Definido: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

El miércoles 5 de noviembre, El "Bicho" y la "Lepra" disputarán la final de la Copa Argentina 2025 en el Estadio Único Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia se miden por la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia se miden por la final de la Copa Argentina

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

La final de Copa Argentina ya tiene fecha: ¿Dónde se jugará?

Por Cristian Reta
Marcelo Gallardo suma otra preocupación en River

Chau Superclásico: se lesionó una de las principales figuras de River

Por Cristian Reta

Se trata del Estadio Único Parque La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, San Luis. Esta sede es una de las más modernas del país y cuenta con una capacidad para cerca de 28 000 espectadores.

Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza.
Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza.
Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza.

Origen e infraestructura del estadio La Pedrera

Se trata de un recinto que fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso entre los amigos de Martín Palermo y los amigos de Fernando Cavenaghi, siendo el resultado final un 2-2.

Además, este sitio cuenta con tribunas techadas y un amplio estacionamiento. Incluye una cancha auxiliar con medidas FIFA y 2 playones auxiliares multifuncionales en hormigón alisado. Desde su apertura, este estadio fue escenario de partidos de Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional y amistosos internacionales, además de espectáculos artísticos masivos. En 2023, por ejemplo, albergó los cuartos de final de la Copa de la Liga entre Belgrano y Newell’s, con un marco de público que superó las 20 mil personas.

image

El camino de Argentinos e Independiente Rivadavia para la final de la Copa Libertadores

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza alcanzaron la definición tras superar intensas semifinales. El primero de ellos fue el Bicho, que remontó un marcador adverso y venció a Belgrano 2-1.

Diseño sin título (100)
Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

Por su parte, la Lepra mendocina eliminó a River Plate por penales después de un intenso empate 0-0.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alfredo Berti y otra campaña inolvidable en Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia: Alfredo Berti, el bombero que subió al panteón de los ídolos

Por Emanuel Cenci
Independiente Rivadavia está en la final de la Copa Argentina

Trascendió la posible sede y fecha de la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
El arquero de Independiente Rivadavia no ocultó su alegría, pero pidió mesura

Ezequiel Centurión pide calma en Independiente Rivadavia: "Ahora a meternos en el campeonato"

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa se emocionó luego del pase a la final

La emoción de Sebastián Villa por pasar a la final: "Fue el destino"

Por Redacción Deportes