Definido: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

El miércoles 5 de noviembre, El "Bicho" y la "Lepra" disputarán la final de la Copa Argentina 2025 en el Estadio Único Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

El próximo miércoles 5 de noviembre, el fútbol argentino tendrá una final inédita, cuando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrenten por la gran final de la Copa Argentina 2025. Esta será la primera vez que ambos clubes definan el título del certamen, y también una nueva sede debutará como anfitriona de este decisivo partido.

Se trata del Estadio Único Parque La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, San Luis. Esta sede es una de las más modernas del país y cuenta con una capacidad para cerca de 28 000 espectadores.

Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza. Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza. Origen e infraestructura del estadio La Pedrera Se trata de un recinto que fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso entre los amigos de Martín Palermo y los amigos de Fernando Cavenaghi, siendo el resultado final un 2-2.

Además, este sitio cuenta con tribunas techadas y un amplio estacionamiento. Incluye una cancha auxiliar con medidas FIFA y 2 playones auxiliares multifuncionales en hormigón alisado. Desde su apertura, este estadio fue escenario de partidos de Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional y amistosos internacionales, además de espectáculos artísticos masivos. En 2023, por ejemplo, albergó los cuartos de final de la Copa de la Liga entre Belgrano y Newell’s, con un marco de público que superó las 20 mil personas.

image El camino de Argentinos e Independiente Rivadavia para la final de la Copa Libertadores Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza alcanzaron la definición tras superar intensas semifinales. El primero de ellos fue el Bicho, que remontó un marcador adverso y venció a Belgrano 2-1.