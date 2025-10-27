27 de octubre de 2025 - 13:21

Chau Superclásico: se lesionó una de las principales figuras de River

Se trata de Sebastián Driussi, que sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo en el duelo ante Independiente Rivadavia y estará varias semanas de baja.

Marcelo Gallardo suma otra preocupación en River

Por Cristian Reta

El segundo ciclo de Sebastián Driussi en River Plate continúa atravesado por los contratiempos físicos. Cuando parecía haber recuperado su ritmo tras un comienzo irregular, una nueva lesión volvió a dejarlo al margen en el momento más determinante del año, donde al Millo le aguarda el Superclásico.

image

En un primer momento, el cuerpo técnico sospechó una sobrecarga muscular, pero los estudios médicos confirmaron que se trató de una recaída de la lesión anterior. El parte oficial del club informó que el tiempo estimado de recuperación será de dos a tres semanas, por lo que el jugador está descartado para el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata y en seria duda para el Superclásico frente a Boca Juniors, previsto para el fin de semana del 9 de noviembre.

El mal de Driussi: cinco lesiones en diez meses

Desde su regreso a Núñez, a comienzos de 2025, Driussi padeció cinco lesiones musculares y articulares, que le impidieron estar presente en 18 partidos oficiales. En total, disputó 32 encuentros, con 10 goles convertidos, destacando un período de alto rendimiento entre abril y mayo, cuando marcó seis tantos en siete presentaciones.

La seguidilla de problemas físicos encendió la preocupación en el cuerpo técnico y en el departamento médico. En los últimos meses, el delantero había completado una preparación específica para evitar recaídas, pero la nueva dolencia lo vuelve a marginar en una etapa decisiva de la temporada.

Independiente Rivadavia - River Plate
Tensión en River tras la eliminación

El panorama para River Plate no ofrece descanso, ya que tras la eliminación en Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el equipo retomó los entrenamientos en el River Camp con un clima cargado de autocrítica. Marcelo Gallardo trabaja en la recuperación anímica del grupo y en la búsqueda de variantes para enfrentar lo que queda del torneo Clausura, donde el club se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Sebastián Driussi
El equipo tiene por delante tres finales en el campeonato y una única certeza: no puede fallar. Con el título del Clausura como acceso directo al certamen continental, River también sigue de cerca la tabla anual, que podría definir su suerte según los resultados de Barracas Central y Boca Juniors.

Gallardo evalúa modificaciones en la defensa para el próximo compromiso y tres titulares -Martínez Quarta, Rivero y Acuña- están al límite de amonestaciones y podrían perderse el Superclásico si reciben una tarjeta amarilla. Sin embargo, el técnico no tiene margen para especular y necesita una victoria urgente.

